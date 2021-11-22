Джаз-клуб: Джаз вдвоем | Екатерина Унгвари, Матвей Байдиков

3 декабря в культурном центре «Типография» пройдет джазовый концерт самого романтичного дуэта джазовой сцены с проектом «Джаз вдвоём».

Концерт отменен.

Екатерина Унгвари – вокал;

Матвей Байдиков – гитара.

В программе концерта шедевры мировой музыки ХХ века в оригинальных интерпретациях: лёгкий джаз, пряная босса-нова, жемчужины советской лирики, а также, авторские композиции!

Приглашаем получить заряд искренних и тёплых эмоций, погрузиться в атмосферу романтики, джаза и южных гармоний. Хорошее настроение останется с вами надолго!