Джаз-клуб: Джаз вдвоем | Екатерина Унгвари, Матвей Байдиков
3 декабря в культурном центре «Типография» пройдет джазовый концерт самого романтичного дуэта джазовой сцены с проектом «Джаз вдвоём».
Концерт отменен.
- Екатерина Унгвари – вокал;
- Матвей Байдиков – гитара.
В программе концерта шедевры мировой музыки ХХ века в оригинальных интерпретациях: лёгкий джаз, пряная босса-нова, жемчужины советской лирики, а также, авторские композиции!
Приглашаем получить заряд искренних и тёплых эмоций, погрузиться в атмосферу романтики, джаза и южных гармоний. Хорошее настроение останется с вами надолго!
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
3 декабря 2021, пятница
19:00
3 декабря, пятница 19:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
18 декабря, суббота 19:00
₽ Билеты: 600 ₽
15 декабря, среда 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽
26 апреля, вторник 19:00
₽ Билеты: 900-2000 ₽
3 декабря, пятница 20:00
₽ Билеты: 800 ₽
15 марта, вторник 19:00
₽ Билеты: 1300-3300 ₽