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Джаз-клуб: Джаз вдвоем | Екатерина Унгвари, Матвей Байдиков

Джаз-клуб: Джаз вдвоем | Екатерина Унгвари, Матвей Байдиков

3 декабря в культурном центре «Типография» пройдет джазовый концерт самого романтичного дуэта джазовой сцены с проектом «Джаз вдвоём».

 

Концерт отменен.

 

  • Екатерина Унгвари – вокал;
  • Матвей Байдиков – гитара.
В программе концерта шедевры мировой музыки ХХ века в оригинальных интерпретациях: лёгкий джаз, пряная босса-нова, жемчужины советской лирики, а также, авторские композиции!
 
Приглашаем получить заряд искренних и тёплых эмоций, погрузиться в атмосферу романтики, джаза и южных гармоний. Хорошее настроение останется с вами надолго!
 
Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
3 декабря 2021, пятница
19:00
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Касса
RAMMSTEIN tribute show
Купить билет
3 декабря, пятница 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-800 ₽
Мегаломания
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18 декабря, суббота 19:00
Типография, культурный центр
 ₽  Билеты: 600 ₽
Mgzavrebi
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15 декабря, среда 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1300 ₽
Сергей Любавин
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26 апреля, вторник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 900-2000 ₽
Черный вторник
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3 декабря, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800 ₽
Воровайки. Концерт памяти Юрия Алмазова
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15 марта, вторник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1300-3300 ₽
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