Джаз-клуб: Affair DUO
28 ноября в культурном центре «Типография» пройдет джазовый концерт дуэта Affair DUO. Один из тех концертов серии Джаз-клуб, который расширяет границы, заданные жанром. И, возможно, первый, в котором будет живая балалайка.
Affair DUO — романтический музыкальный проект двух артистов, влюблённых в музыку и друг в друга — Алексея Бударина (кахон, ударные) и Марии Кириковой (балалайка, укулеле, гитара, фортепиано). Два разных мира: академической и импровизационной музыки, а также, необычное сочетание инструментов позволяют находить новые творческие решения и музыкальные краски.
Для входа понадобится QR-код, гостям до 18 лет QR-код НЕ нужен.
Важно! При офлайн-покупке билетов в одной из точек продаж по адресам: ул. Кауля, 7 и ул. Первомайская, 3, оплата принимается только наличными. Оплата картой возможна только по адресу: пр. Ленина, 116 (редакция «Слободы»).
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
28 ноября 2021, воскресенье
19:00
1 февраля, вторник 19:00
₽ Билеты: 1200 ₽
8 апреля, пятница 19:00
₽ Билеты: 1800-3900 ₽
18 декабря, суббота 11:00
₽ Билеты: 300 ₽
29 декабря, среда 18:00
₽ Билеты: 1200-1700 ₽
4 декабря, суббота 20:00
₽ Билеты: 800 ₽
4 декабря, суббота 20:00
₽ Билеты: 1000 ₽