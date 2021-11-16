Джаз-клуб: Affair DUO

28 ноября в культурном центре «Типография» пройдет джазовый концерт дуэта Affair DUO. Один из тех концертов серии Джаз-клуб, который расширяет границы, заданные жанром. И, возможно, первый, в котором будет живая балалайка.

Affair DUO — романтический музыкальный проект двух артистов, влюблённых в музыку и друг в друга — Алексея Бударина (кахон, ударные) и Марии Кириковой (балалайка, укулеле, гитара, фортепиано). Два разных мира: академической и импровизационной музыки, а также, необычное сочетание инструментов позволяют находить новые творческие решения и музыкальные краски.

Для входа понадобится QR-код, гостям до 18 лет QR-код НЕ нужен.



Важно! При офлайн-покупке билетов в одной из точек продаж по адресам: ул. Кауля, 7 и ул. Первомайская, 3, оплата принимается только наличными. Оплата картой возможна только по адресу: пр. Ленина, 116 (редакция «Слободы»).