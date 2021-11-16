афиша
афиша
Регистрация
Джаз-клуб: Affair DUO

Джаз-клуб: Affair DUO

28 ноября в культурном центре «Типография» пройдет джазовый концерт дуэта Affair DUO. Один из тех концертов серии Джаз-клуб, который расширяет границы, заданные жанром. И, возможно, первый, в котором будет живая балалайка.

Affair DUO — романтический музыкальный проект двух артистов, влюблённых в музыку и друг в друга — Алексея Бударина (кахон, ударные) и Марии Кириковой (балалайка, укулеле, гитара, фортепиано). Два разных мира: академической и импровизационной музыки, а также, необычное сочетание инструментов позволяют находить новые творческие решения и музыкальные краски.
 
Для входа понадобится QR-код, гостям до 18 лет QR-код НЕ нужен.

Важно! При офлайн-покупке билетов в одной из точек продаж по адресам: ул. Кауля, 7 и ул. Первомайская, 3, оплата принимается только наличными. Оплата картой возможна только по адресу: пр. Ленина, 116 (редакция «Слободы»).
Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
28 ноября 2021, воскресенье
19:00
 В календарь
 В календарь
0
Касса
Тараканы!
Купить билет
1 февраля, вторник 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1200 ₽
Авантюристы поневоле
Купить билет
8 апреля, пятница 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1800-3900 ₽
Чудесное занятие
Купить билет
18 декабря, суббота 11:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 300 ₽
Щелкунчик и кошки
Купить билет
29 декабря, среда 18:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1200-1700 ₽
ЙОРШ
Купить билет
4 декабря, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800 ₽
Мастер
Купить билет
4 декабря, суббота 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.