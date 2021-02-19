Дуэт Кювет
3 апреля на сцене Тульского Рок Клуба «М2» выступит группа «Дуэт Кювет». Все будет! И старенькое и новенькое. И про ГРМ , и про ГСМ и даже про ГСК! Лауреаты конкурсов «Криво, зато от души», «Метроном, метроном отпусти нас в гастроном», «Мимо-кассы 2020», мазута гаражная средней стрёмности, прямым рейсом из Белгорода.
Где и когда?
Тула, ул. Октябрьская, 306
3 апреля 2021, суббота
20:00
2 мая, воскресенье 14:00
₽ Билеты: 750-850 ₽
28 апреля, среда 19:00
₽ Билеты: 1200 ₽
12 апреля, понедельник 16:00
₽ Билеты: 200 ₽
10 апреля, суббота 20:00
₽ Билеты: 700-1000 ₽
12 апреля, понедельник 17:30
₽ Билеты: 200-350 ₽
4 апреля - 30 мая