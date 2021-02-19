3 апреля на сцене Тульского Рок Клуба «М2» выступит группа «Дуэт Кювет». Все будет! И старенькое и новенькое. И про ГРМ , и про ГСМ и даже про ГСК! Лауреаты конкурсов «Криво, зато от души», «Метроном, метроном отпусти нас в гастроном», «Мимо-кассы 2020», мазута гаражная средней стрёмности, прямым рейсом из Белгорода.