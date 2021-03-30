Большая дискотека «Мы вместе»
Концерт отменен.
На сцене Тульского цирка состоится большая дискотека «Мы вместе».
Марина Хлебникова угостит вас чашечкой кофею, скрасит вашу жизнь Ольга Гусева (экс-солистка группы «Краски»), Светлана Разина навсегда вас свяжет с музыкой, Сергей Серков оставит у вас в душе вечный Май, «Братья Гримм» расскажут про фильм Кустурицы, группа «Божья коровка» предостережет о гранитном камушке, а Виктор Салтыков о ранних браках, Александр Добрынин подарит розовые розы, и не только Светке Соколовой, Светлана Лазарева похвастается своей новой Тельняшкой, а группа «Пропаганда» будет пропагандировать любовь к вам, наши любимые и дорогие!!
Мы очень соскучились и с нетерпением ждём встречи с вами!
Где и когда?
Тула, улица Советская, 96
1 января 2022, суббота
19:00
13 января, четверг 20:00
₽ Билеты: 1000 ₽
22 января, суббота 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽
12 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
29 января, суббота 20:00
₽ Билеты: 1500 ₽
5 февраля, суббота 20:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
19 февраля, суббота 17:00
₽ Билеты: 500-600 ₽