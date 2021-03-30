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Большая дискотека «Мы вместе»

Большая дискотека «Мы вместе»

Концерт отменен.
 
На сцене Тульского цирка состоится большая дискотека «Мы вместе».
Марина Хлебникова угостит вас чашечкой кофею, скрасит вашу жизнь Ольга Гусева (экс-солистка группы «Краски»), Светлана Разина навсегда вас свяжет с музыкой, Сергей Серков оставит у вас в душе вечный Май, «Братья Гримм» расскажут про фильм Кустурицы, группа «Божья коровка» предостережет о гранитном камушке, а Виктор Салтыков о ранних браках, Александр Добрынин подарит розовые розы, и не только Светке Соколовой, Светлана Лазарева похвастается своей новой Тельняшкой, а группа «Пропаганда» будет пропагандировать любовь к вам, наши любимые и дорогие!!
 
Мы очень соскучились и с нетерпением ждём встречи с вами!
Где и когда?
Тульский Государственный Цирк
Тула, улица Советская, 96
1 января 2022, суббота
19:00
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Касса
Большое Бородатое Шоу «Старый Новый Год с Константином Кулясовым»
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13 января, четверг 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Нейромонах Феофан
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22 января, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1300 ₽
Марко Поло
Купить билет
12 марта, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 800 ₽
ISTOKIYA HIP-HOP FEST
Купить билет
29 января, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500 ₽
«ХАРД'И»
Купить билет
5 февраля, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-800 ₽
Ольга Невская. «Звёздная россыпь романса»
Купить билет
19 февраля, суббота 17:00
Дом Дворянского собрания
 ₽  Билеты: 500-600 ₽
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