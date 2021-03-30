Концерт отменен.

На сцене Тульского цирка состоится большая дискотека «Мы вместе».

Марина Хлебникова угостит вас чашечкой кофею, скрасит вашу жизнь Ольга Гусева (экс-солистка группы «Краски»), Светлана Разина навсегда вас свяжет с музыкой, Сергей Серков оставит у вас в душе вечный Май, «Братья Гримм» расскажут про фильм Кустурицы, группа «Божья коровка» предостережет о гранитном камушке, а Виктор Салтыков о ранних браках, Александр Добрынин подарит розовые розы, и не только Светке Соколовой, Светлана Лазарева похвастается своей новой Тельняшкой, а группа «Пропаганда» будет пропагандировать любовь к вам, наши любимые и дорогие!!

Мы очень соскучились и с нетерпением ждём встречи с вами!