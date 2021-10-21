29 января в Тульском Городском Концертном зале уже шестой раз пройдет большой благотворительный концерт «БлагоДарю».

Концерт отменен.

За шесть лет более 20 детей уже получили реальную помощь. Все средства с продажи билетов пойдут на лечение и реабилитацию детей инвалидов. Поддержать детей приедут известные артисты выступающие в эстрадном жанре и жанре шансон.



Олег Протасов - заслуженный артист России, талантливый российский актер, в творческой биографии актера сейчас насчитывается более 60 ролей, автор-исполнитель в жанре шансон.



Светлана Тернова - легендарная солистка Михаила Круга. Голос блистательной певицы можно услышать на лучших альбомах легендарного шансонье. Многие помнят такие дуэты Светланы и Михаила, как «Давай поговорим», «Ностальгия о будущей любви» и др.

Николай Озеров - автор-исполнитель в жанре русского шансона, родился в городе Дубна. Выступал в составе группы «Попутчик» Михаила Круга. Организатор ежегодного благотворительного концерта «Будем жить» в помощь больным детям г.Дубна.



Гера Грач - один из ведущих исполнителей в жанре жизненной песни.

Олег Андрианов, туляк, известный автор и исполнитель в жанре шансон, участник благотворительных концертов, член жюри многих фестивалей в жанре шансон. Организатор ежегодного благотворительного концерта помощи больным детям «БлагоДарю».

Группа «Гранды» - стоит только один раз услышать композиции «За друзей», «С днем рождения, братуха», как понимаешь, насколько близко сердцу творчество этого дуэта.

Михаил Грубов - поэт, автор-исполнитель жанра русский шансон, телеведущий. А так же вы услышите песни в исполнении Ани Воробей, Максима Апреля, Миши Медведя, Макса Шанье, Олега Белгородского.

Ведущий концерта Заслуженный артист России - Александр Орадовский. Протяни руку помощи – приходи на концерт!