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БлагоДарю

БлагоДарю

29 января в Тульском Городском Концертном зале уже шестой раз пройдет большой благотворительный концерт «БлагоДарю». 

Концерт отменен.

За шесть лет более 20 детей уже получили реальную помощь. Все средства с продажи билетов пойдут на лечение и реабилитацию детей инвалидов. Поддержать детей приедут известные артисты выступающие в эстрадном жанре и жанре шансон.
 

Олег Протасов - заслуженный артист России, талантливый российский актер, в творческой биографии актера сейчас насчитывается более 60 ролей, автор-исполнитель в жанре шансон.
 
Светлана Тернова - легендарная солистка Михаила Круга. Голос блистательной певицы можно услышать на лучших альбомах легендарного шансонье. Многие помнят такие дуэты Светланы и Михаила, как «Давай поговорим», «Ностальгия о будущей любви» и др.
 
Николай Озеров - автор-исполнитель в жанре русского шансона, родился в городе Дубна. Выступал в составе группы «Попутчик» Михаила Круга. Организатор ежегодного благотворительного концерта «Будем жить» в помощь больным детям г.Дубна.
 
Гера Грач - один из ведущих исполнителей в жанре жизненной песни.
 
Олег Андрианов, туляк, известный автор и исполнитель в жанре шансон, участник благотворительных концертов, член жюри многих фестивалей в жанре шансон. Организатор ежегодного благотворительного концерта помощи больным детям «БлагоДарю».
 
Группа «Гранды» - стоит только один раз услышать композиции «За друзей», «С днем рождения, братуха», как понимаешь, насколько близко сердцу творчество этого дуэта.
 
Михаил Грубов - поэт, автор-исполнитель жанра русский шансон, телеведущий. А так же вы услышите песни в исполнении Ани Воробей, Максима Апреля, Миши Медведя, Макса Шанье, Олега Белгородского.
 
Ведущий концерта Заслуженный артист России - Александр Орадовский. Протяни руку помощи – приходи на концерт!
Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
29 января 2022, суббота
18:00
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Касса
Кристина Орбакайте
Купить билет
13 марта, воскресенье 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2500-4500 ₽
CATHARSIS
Купить билет
16 апреля, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Rock Privet
Купить билет
12 февраля, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1200 ₽
Mad Head / B.Y.O.B.
Купить билет
29 января, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 400 ₽
Пилот
Купить билет
17 марта, четверг 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500 ₽
RAMMproJect
Купить билет
15 апреля, пятница 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-800 ₽
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