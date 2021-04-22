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Библионочь в музее-заповеднике «Куликово поле»

Библионочь в музее-заповеднике «Куликово поле»

24 апреля в «Библионочь» музей-заповедник «Куликово поле» расскажет о литературных памятниках Куликовского цикла и вместе с калужанами прочтет труд Константина Циолковского «Растения будущего». В 19.00 в социальной сети «ВКонтакте» в прямой эфир выйдет Музей Куликовской битвы и познакомит с древними повествованиями о сражении. Летописные рассказы, исторические повести, сказания – литературные источники, созданные на основе устных преданий и свидетельств участников битвы, играют важную роль для реконструкции хода Куликовской битвы.

В исторической науке они получили название «памятники Куликовского цикла». В «Библионочь» в прямом эфире можно услышать, как звучит эпичная «героическая песнь» «Задонщина», узнать, почему «Летописную повесть о побоище иже на Дону» называют оружием средневековой гибридной войны, разгадать главные тайны знаменитого «Сказания о Мамаевом побоище». 

В этот же день в рамках весеннего фестиваля «Сад-Палисад» – смородиной богат» и акции «Библионочь» туляки и калужане объединятся, чтобы вспомнить о знаменитом теоретике космонавтики Константине Циолковском. В 21.00 в группе фестиваля «ВКонтакте» они прочтут его труд «Растения будущего» о жизни в космосе. 
 
В то же время жизнь с Куликова поля уже отправилась в Калугу. У коллег из мемориального Дома-музея К. Э. Циолковского, как и в епифанском Музее купеческого быта, есть небольшой сад. Сотрудники «Куликова поля» привезли калужанам саженец смородины, а теперь вместе проведут «Библионочь».
 
В акции также примут участие студенты и преподаватели ТГПУ им. Л. Н. Толстого и ТулГУ, коллеги из Богородицкого дворца-музея и парка, музея-усадьбы «Ясная Поляна», педагоги из Института повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Тульской области. О вкладе К. Э. Циолковского в развитие космонавтики расскажет член-корреспондент РАН, главный научный сотрудник Института географии Аркадий Александрович Тишков. 
Где и когда?
Куликово поле, музейный комплекс
деревня Моховое, Куркинский район
24 апреля 2021, суббота
19:00
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22 мая, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 300 ₽
Хулиганы
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30 апреля, пятница 22:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 400 ₽
Sagath
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4 мая, вторник 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 800-1500 ₽
Владимир Маркин
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12 мая, среда 19:00
Дворец культуры, ОАО Туламашзавод
 ₽  Билеты: 600-1600 ₽
Экскурсионный военно-исторический маршрут «Город-герой Тула»
10 мая, понедельник 10:50
Центр приема гостей Тульской области
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22 мая, суббота 19:00
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 ₽  Билеты: 500 ₽
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