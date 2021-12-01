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Anton Ripatti | Psychedelic Jazz Noir

Anton Ripatti | Psychedelic Jazz Noir

9 декабря в культурном центре «Типография» пройдет концерт Антона Рипатти – гитариста-виртуоза, световика-шумовика и массовика-затейника в одном лице.

Артист объехал Европу со своим музыкально-театральным перформансом Babakamusiс, в котором есть театральный «линчевский» абсурд, элементы клоунады и световое шоу.

 

Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
9 декабря 2021, четверг
19:00
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