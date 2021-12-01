Anton Ripatti | Psychedelic Jazz Noir

9 декабря в культурном центре «Типография» пройдет концерт Антона Рипатти – гитариста-виртуоза, световика-шумовика и массовика-затейника в одном лице.

Артист объехал Европу со своим музыкально-театральным перформансом Babakamusiс, в котором есть театральный «линчевский» абсурд, элементы клоунады и световое шоу.



