Anton Ripatti | Psychedelic Jazz Noir
9 декабря в культурном центре «Типография» пройдет концерт Антона Рипатти – гитариста-виртуоза, световика-шумовика и массовика-затейника в одном лице.
Артист объехал Европу со своим музыкально-театральным перформансом Babakamusiс, в котором есть театральный «линчевский» абсурд, элементы клоунады и световое шоу.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
9 декабря 2021, четверг
19:00
5 февраля, суббота 19:00
₽ Билеты: 1100 ₽
2 - 3 января 2022
₽ Билеты: 1000-1200 ₽
11 декабря, суббота 20:00
₽ Билеты: 500-1200 ₽
18 февраля, пятница 19:00
₽ Билеты: 1300-2500 ₽
20 февраля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 800-2000 ₽
18 декабря, суббота 12:30
₽ Билеты: 300 ₽