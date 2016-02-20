Зверополис
Страна:
США, 2016
Премьера:
в РФ 03.03.2016
Режиссер:
Байрон Ховард, Рич Мур
Актеры:
Жанр:
мультфильм, приключения
Продолжительноcть:
108 мин
Добро пожаловать в Зверополис — современный город, населенный самыми разными животными: от огромных слонов до крошечных мышек. Зверополис разделен на районы, полностью повторяющие естественную среду обитания разных жителей — здесь есть и элитный район Площадь Сахары и неприветливый Тундратаун. В этом городе появляется новый офицер полиции, жизнерадостная зайчиха Джуди Хоппс, которая с первых дней работы понимает, как сложно быть маленькой и пушистой среди больших и сильных полицейских. Джуди хватается за первую же возможность проявить себя, несмотря на то, что ее партнером будет болтливый хитрый лис Ник Уайлд. Вдвоем им предстоит раскрыть сложное дело, от которого будет зависеть судьба всех обитателей Зверополиса.
Сегодня
|10:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|16:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|10:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|16:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
1 марта, среда
|10:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|16:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:40
12:50
16:45
Завтра
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:40
12:50
16:45
1 марта, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:40
12:50
16:45