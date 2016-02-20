Страна: США, 2016

Премьера: в РФ 03.03.2016

Режиссер: Байрон Ховард, Рич Мур

Актеры:

Жанр: мультфильм, приключения

Продолжительноcть: 108 мин

Добро пожаловать в Зверополис — современный город, населенный самыми разными животными: от огромных слонов до крошечных мышек. Зверополис разделен на районы, полностью повторяющие естественную среду обитания разных жителей — здесь есть и элитный район Площадь Сахары и неприветливый Тундратаун. В этом городе появляется новый офицер полиции, жизнерадостная зайчиха Джуди Хоппс, которая с первых дней работы понимает, как сложно быть маленькой и пушистой среди больших и сильных полицейских. Джуди хватается за первую же возможность проявить себя, несмотря на то, что ее партнером будет болтливый хитрый лис Ник Уайлд. Вдвоем им предстоит раскрыть сложное дело, от которого будет зависеть судьба всех обитателей Зверополиса.