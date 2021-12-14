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Зверопой 2

Зверопой 2

Страна:
Франция, Япония, США, 2021
 
Премьера:
в РФ 23.12.2021
 
Режиссер:
Гарт Дженнингс
  
Актеры:
Мэттью МакКонахи, Тэрон Эджертон, Тори Келли, Сет МакФарлейн, Риз Уизерспун, Бобби Каннавале, Скарлетт Йоханссон, Ник Кролл, Холзи, Боно
  
Жанр:
мультфильм, детский, мюзикл, приключения, семейный
  
Продолжительноcть:
110 мин
  

Тяжело быть продюсером, когда ты коала и у тебя лапки. Еще сложнее, когда твоя верная помощница древнее печатной машинки. И совсем весело, когда твоя труппа — это танцующий без остановки пухляш, колючая девочка-панк, застенчивая школьница, верзила-гангстер и многодетная мама, чьи дети — поросята в прямом смысле слова. Рецепт успеха прост — рвануть в мировую столицу развлечений, завербовать легендарного рок-музыканта и взорвать сцену новым шоу.

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Rock Privet
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12 февраля, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1200 ₽
Поющие гитары
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20 февраля, воскресенье 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 800-2000 ₽
Тараканы!
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1 февраля, вторник 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1200 ₽
Пилот
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17 марта, четверг 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500 ₽
Блондинка КсЮ
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30 января, воскресенье 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 500 ₽
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