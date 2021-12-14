Зверопой 2
Страна:
Франция, Япония, США, 2021
Премьера:
в РФ 23.12.2021
Режиссер:
Гарт Дженнингс
Актеры:
Мэттью МакКонахи, Тэрон Эджертон, Тори Келли, Сет МакФарлейн, Риз Уизерспун, Бобби Каннавале, Скарлетт Йоханссон, Ник Кролл, Холзи, Боно
Жанр:
мультфильм, детский, мюзикл, приключения, семейный
Продолжительноcть:
110 мин
Тяжело быть продюсером, когда ты коала и у тебя лапки. Еще сложнее, когда твоя верная помощница древнее печатной машинки. И совсем весело, когда твоя труппа — это танцующий без остановки пухляш, колючая девочка-панк, застенчивая школьница, верзила-гангстер и многодетная мама, чьи дети — поросята в прямом смысле слова. Рецепт успеха прост — рвануть в мировую столицу развлечений, завербовать легендарного рок-музыканта и взорвать сцену новым шоу.
Сегодня
|10:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|13:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|15:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|17:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|10:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|13:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|15:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|17:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
5 января, среда
|10:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|13:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|15:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|17:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|17:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:40
13:05
15:30
17:50
18:50
Завтра
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:15
12:40
13:15
15:10
17:35
5 января, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:40
13:05
15:30
17:50
17:50
12 февраля, суббота 20:00
₽ Билеты: 1200 ₽
20 февраля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 800-2000 ₽
1 февраля, вторник 19:00
₽ Билеты: 1200 ₽
17 марта, четверг 20:00
₽ Билеты: 1500 ₽
30 января, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 500 ₽
3 - 4 января
₽ Билеты: 800 ₽