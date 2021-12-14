Зверопой 2

Страна: Франция, Япония, США, 2021

Премьера: в РФ 23.12.2021

Режиссер: Гарт Дженнингс

Актеры: Мэттью МакКонахи, Тэрон Эджертон, Тори Келли, Сет МакФарлейн, Риз Уизерспун, Бобби Каннавале, Скарлетт Йоханссон, Ник Кролл, Холзи, Боно

Жанр: мультфильм, детский, мюзикл, приключения, семейный

Продолжительноcть: 110 мин

Тяжело быть продюсером, когда ты коала и у тебя лапки. Еще сложнее, когда твоя верная помощница древнее печатной машинки. И совсем весело, когда твоя труппа — это танцующий без остановки пухляш, колючая девочка-панк, застенчивая школьница, верзила-гангстер и многодетная мама, чьи дети — поросята в прямом смысле слова. Рецепт успеха прост — рвануть в мировую столицу развлечений, завербовать легендарного рок-музыканта и взорвать сцену новым шоу.