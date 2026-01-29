Премьера: 29.01.2026

Режиссер: Мгер Мкртчян

Актеры: Егор Бероев, Софья Донианц, Ксения Алферова, Сергей Шакуров, Сергей Газаров, Давид Акопян, Константин Юшкевич, Анатолий Котенев, Евгений Бакалов, Бабкен Чобанян, Арман Навасардян, Микаэл Арамян, Александр Буянов

Жанр: Драматический, Спортивный

Продолжительноcть: 120 минут

Возрастные ограничения: 16+

Легендарный спартаковец Никита Симонян становится тренером ереванского «Арарата» и ставит перед собой невыполнимую задачу: нацеливается на «золотой дубль» — медаль чемпионата и победу в Кубке СССР, — но команда не принимает нового тренера, а главный противник готов на все ради победы.