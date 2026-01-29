  1. Моя Слобода
Золотой дубль

Премьера:
29.01.2026
 
Режиссер:
Мгер Мкртчян
  
Актеры:
Егор Бероев, Софья Донианц, Ксения Алферова, Сергей Шакуров, Сергей Газаров, Давид Акопян, Константин Юшкевич, Анатолий Котенев, Евгений Бакалов, Бабкен Чобанян, Арман Навасардян, Микаэл Арамян, Александр Буянов
  
Жанр:
Драматический, Спортивный
  
Продолжительноcть:
120 минут
  
Возрастные ограничения:
16+
 

Легендарный спартаковец Никита Симонян становится тренером ереванского «Арарата» и ставит перед собой невыполнимую задачу: нацеливается на «золотой дубль» — медаль чемпионата и победу в Кубке СССР, — но команда не принимает нового тренера, а главный противник готов на все ради победы.

