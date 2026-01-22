Возвращение в Сайлент-Хилл

Получив загадочное письмо, Джеймс отправляется в Сайлент-Хилл на поиски своей возлюбленной. Однако некогда знакомый город ныне окутан густым туманом, в котором скрываются порождения самых жутких кошмаров. Сомневаясь в собственном рассудке, Джеймс должен любой ценой остаться в живых, чтобы спасти ту, кого любит.
|
11:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
13:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
13:35
|Люксор Тула
|
14:00
|Иллизиум (Новомосковск)
|
15:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:50
|Люксор Тула
|
17:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
17:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:20
|Иллизиум (Новомосковск)
|
19:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:20
|Синема Стар
|
20:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:50
|Алмаз Синема
|
21:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:00
|Люксор Тула
|
22:10
|Иллизиум (Новомосковск)
|
22:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:40
|Синема Стар
|
22:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:45
|Алмаз Синема
|
00:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|Алмаз Синема
|
20:50
23:45
|Иллизиум (Новомосковск)
|
14:00
18:20
22:10
|Люксор Тула
|
13:35
15:50
22:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:10
13:30
15:50
17:15
17:45
18:15
19:30
20:05
20:35
21:45
22:25
22:55
00:15
|Синема Стар
|
20:20
22:40
|Алмаз Синема
|
20:50
23:45
|Люксор Тула
|
13:35
15:50
18:30
22:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:10
13:30
15:50
16:30
17:15
17:45
18:15
19:00
19:30
20:05
20:35
21:15
21:45
22:25
22:55
23:30
00:00
|Синема Стар
|
20:20
22:40
|Алмаз Синема
|
20:50
23:45
|Люксор Тула
|
13:35
15:50
18:30
22:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:10
13:30
15:50
16:35
17:15
17:45
18:15
19:00
19:30
20:05
20:35
21:15
21:45
22:25
22:55
23:30
00:00
|Синема Стар
|
20:20
22:40
|Алмаз Синема
|
20:50
23:45
|Люксор Тула
|
13:35
15:50
18:30
22:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:10
13:30
15:50
16:20
17:15
17:45
18:15
19:00
19:30
20:05
20:35
21:15
21:45
22:25
22:55
23:30
00:00
|Синема Стар
|
20:20
22:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
00:00