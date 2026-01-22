Возвращение в Сайлент-Хилл

Премьера: 22.01.2026

Режиссер: Кристоф Ганс

Актеры: Джереми Ирвин, Ханна Эмили Андерсон, Роберт Стрейндж, Эви Темплтон, Пирс Эган, Ева Маклин, Эмили Кардинг, Мартина Ричардс, Говард Саддлер, Маттео Паскуини

Жанр: Ужасы

Продолжительноcть: 106 минут

Возрастные ограничения: 18+

Получив загадочное письмо, Джеймс отправляется в Сайлент-Хилл на поиски своей возлюбленной. Однако некогда знакомый город ныне окутан густым туманом, в котором скрываются порождения самых жутких кошмаров. Сомневаясь в собственном рассудке, Джеймс должен любой ценой остаться в живых, чтобы спасти ту, кого любит.