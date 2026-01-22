  1. Моя Слобода
Возвращение в Сайлент-Хилл

Премьера:
22.01.2026
 
Режиссер:
Кристоф Ганс
  
Актеры:
Джереми Ирвин, Ханна Эмили Андерсон, Роберт Стрейндж, Эви Темплтон, Пирс Эган, Ева Маклин, Эмили Кардинг, Мартина Ричардс, Говард Саддлер, Маттео Паскуини
  
Жанр:
Ужасы
  
Продолжительноcть:
106 минут
  
Возрастные ограничения:
18+
 

Получив загадочное письмо, Джеймс отправляется в Сайлент-Хилл на поиски своей возлюбленной. Однако некогда знакомый город ныне окутан густым туманом, в котором скрываются порождения самых жутких кошмаров. Сомневаясь в собственном рассудке, Джеймс должен любой ценой остаться в живых, чтобы спасти ту, кого любит.

Сегодня
11:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:35
Люксор Тула
14:00
Иллизиум (Новомосковск)
15:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:50
Люксор Тула
17:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:20
Иллизиум (Новомосковск)
19:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:20
Синема Стар
20:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:50
Алмаз Синема
21:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:00
Люксор Тула
22:10
Иллизиум (Новомосковск)
22:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:40
Синема Стар
22:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:45
Алмаз Синема
00:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
11:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:35
Люксор Тула
15:50
Люксор Тула
15:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:30
Люксор Тула
19:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:20
Синема Стар
20:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:50
Алмаз Синема
21:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:00
Люксор Тула
22:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:40
Синема Стар
22:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:45
Алмаз Синема
00:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
27 января, вторник
11:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:35
Люксор Тула
15:50
Люксор Тула
15:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:30
Люксор Тула
19:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:20
Синема Стар
20:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:50
Алмаз Синема
21:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:00
Люксор Тула
22:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:40
Синема Стар
22:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:45
Алмаз Синема
00:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
28 января, среда
11:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:35
Люксор Тула
15:50
Люксор Тула
15:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:30
Люксор Тула
19:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:20
Синема Стар
20:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:50
Алмаз Синема
21:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:00
Люксор Тула
22:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:40
Синема Стар
22:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:45
Алмаз Синема
00:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
29 января, четверг
00:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Расписание на все дни
