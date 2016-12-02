Властелин колец: Братство кольца
Страна:
Новая Зеландия, США, 2001
Режиссер:
Питер Джексон
Актеры:
Элайджа Вуд, Иэн МакКеллен, Вигго Мортенсен, Шон Бин, Орландо Блум, Кейт Бланшетт, Джон Рис-Дэвис, Иэн Холм, Шон Эстин, Билли Бойд, Доминик Монахэн, Хьюго Уивинг, Лив Тайлер
Жанр:
фэнтези, приключения
Продолжительноcть:
205 мин
Бюджет:
$93 000 000
Сбор в мире:
$871 530 324
Сбор в России:
$7 179 834
Рейтинг Кинопоиска:
8,56
Сказания о Средиземье — это хроника Великой войны за Кольцо, войны, длившейся не одну тысячу лет. Тот, кто владел Кольцом, получал власть над всеми живыми тварями, но был обязан служить злу. Тихая деревня, где живут хоббиты. Волшебник Гэндальф, придя на 111-й день рождения к своему старому другу Бильбо Бэггинсу, начинает вести разговор о кольце, которое Бильбо нашел много лет назад. Это кольцо принадлежало когда-то темному властителю Средиземья Саурону, и оно дает большую власть своему обладателю. Теперь Саурон хочет вернуть себе власть над Средиземьем. Бильбо отдает найденное кольцо своему племяннику Фродо, который пытается научиться справляться с тем страшным могуществом, которое дает ему кольцо…
24 апреля, суббота 17:00
₽ Билеты: 500-1000 ₽
16 апреля, пятница 23:00
₽ Билеты: 777-1111 ₽
1 мая, суббота 09:00
₽ Билеты: 2150-2400 ₽
2 мая, воскресенье 14:00
₽ Билеты: 750-850 ₽
17 апреля - 29 мая
23 апреля, пятница 20:00
₽ Билеты: 333-555 ₽