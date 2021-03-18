Вампиры средней полосы

Премьера: 18.03.2021

Режиссер: Антон Маслов

Актеры: Юрий Стоянов, Екатерина Кузнецова, Михаил Гаврилов-Третьяков, Ольга Медынич, Дмитрий Чеботарев

Жанр: Детективы, Фантастика, Фэнтези, Комедия

Возрастные ограничения: 18+

Рейтинг: 9.10

Смоленск — среднестатистический город, расположенный в средней полосе России. Лишь одно отличает Смоленск от любого другого провинциального города средней полосы — в Смоленске живут вампиры. Живут давно. Живут тихо. Живут по закону. Живут непримечательной жизнью обычной провинциальной семьи и вовсе не убивают людей. Хотя кровь, конечно, попивают. И вот когда в берёзовой роще под Смоленском находят обескровленных парней... Их мирная жизнь оказывается под угрозой. Возглавляет вампирскую «ячейку общества» самый старый вампир, дед Слава, он же Святослав Вернидубович, а следят за соблюдением вампирско-мирских законов «хранители» во главе с суровой Ириной Витальевной.