Уралочка
Премьера:
05.12.2024
Режиссер:
Михаил Расходников
Актеры:
Валерия Астапова, Александр Горбатов, Юлия Михалкова, Роман Курцын, Нургиса Турсынбай, Александр Фролов, Еремей Айпин, Сергей Хозумов, Августа Могульчина, Алексей Олейник
Жанр:
Ромком
Продолжительноcть:
96 минут
Возрастные ограничения:
16+
Столичная штучка Лана, чтобы спасти карьеру, вместо жаркого отпуска отправляется на Север. Там она впутывается в авантюру, из которой ее может спасти только дальнобойщик Гриша — грубый мужлан, который кроме своего грузовика «Уралочки» ничего не любит. В их совместном путешествии-погоне по дикой глуши Лана найдет совсем не то, что искала: красоту бескрайнего Севера, простых и искренних людей, настоящего мужчину и женское счастье.
Сегодня
|
12:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
13:20
|Алмаз Синема
|
16:00
|Иллизиум (Новомосковск)
|
18:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:35
|Алмаз Синема
|
20:45
|Иллизиум (Новомосковск)
Завтра
|
12:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
13:20
|Алмаз Синема
|
16:00
|Иллизиум (Новомосковск)
|
18:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:35
|Алмаз Синема
|
20:45
|Иллизиум (Новомосковск)
7 декабря, суббота
|
11:20
|Алмаз Синема
|
12:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:35
|Алмаз Синема
8 декабря, воскресенье
|
11:20
|Алмаз Синема
|
16:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:35
|Алмаз Синема
9 декабря, понедельник
|
11:20
|Алмаз Синема
|
16:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:35
|Алмаз Синема
10 декабря, вторник
|
11:20
|Алмаз Синема
|
16:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:35
|Алмаз Синема
11 декабря, среда
|
11:20
|Алмаз Синема
|
16:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:35
|Алмаз Синема
Сегодня
|Алмаз Синема
|
13:20
20:35
|Иллизиум (Новомосковск)
|
16:00
20:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:00
18:15
Завтра
|Алмаз Синема
|
13:20
20:35
|Иллизиум (Новомосковск)
|
16:00
20:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:00
18:15
7 декабря, суббота
|Алмаз Синема
|
11:20
20:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:00
18:15
8 декабря, воскресенье
|Алмаз Синема
|
11:20
20:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
16:50
19:05
9 декабря, понедельник
|Алмаз Синема
|
11:20
20:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
16:45
18:45
10 декабря, вторник
|Алмаз Синема
|
11:20
20:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
16:50
18:45
11 декабря, среда
|Алмаз Синема
|
11:20
20:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
16:50
18:45
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