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Уралочка

Уралочка

Премьера:
05.12.2024
 
Режиссер:
Михаил Расходников
  
Актеры:
Валерия Астапова, Александр Горбатов, Юлия Михалкова, Роман Курцын, Нургиса Турсынбай, Александр Фролов, Еремей Айпин, Сергей Хозумов, Августа Могульчина, Алексей Олейник
  
Жанр:
Ромком
  
Продолжительноcть:
96 минут
  
Возрастные ограничения:
16+
 

Столичная штучка Лана, чтобы спасти карьеру, вместо жаркого отпуска отправляется на Север. Там она впутывается в авантюру, из которой ее может спасти только дальнобойщик Гриша — грубый мужлан, который кроме своего грузовика «Уралочки» ничего не любит. В их совместном путешествии-погоне по дикой глуши Лана найдет совсем не то, что искала: красоту бескрайнего Севера, простых и искренних людей, настоящего мужчину и женское счастье.

Сегодня
12:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:20
Алмаз Синема
16:00
Иллизиум (Новомосковск)
18:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:35
Алмаз Синема
20:45
Иллизиум (Новомосковск)
Завтра
12:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:20
Алмаз Синема
16:00
Иллизиум (Новомосковск)
18:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:35
Алмаз Синема
20:45
Иллизиум (Новомосковск)
7 декабря, суббота
11:20
Алмаз Синема
12:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:35
Алмаз Синема
8 декабря, воскресенье
11:20
Алмаз Синема
16:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:35
Алмаз Синема
9 декабря, понедельник
11:20
Алмаз Синема
16:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:35
Алмаз Синема
10 декабря, вторник
11:20
Алмаз Синема
16:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:35
Алмаз Синема
11 декабря, среда
11:20
Алмаз Синема
16:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:35
Алмаз Синема
Расписание на все дни
0
Касса
Елки-11
11 - 25 декабря
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Звезды в Сибири
5 - 12 декабря
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Огниво
5 - 11 декабря
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Безмолвное братство
5 - 11 декабря
Иллизиум (Новомосковск)
Объектив
19 августа - 7 декабря 2023
Люксор Тула
Эммануэль
5 - 8 декабря
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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