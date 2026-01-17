Премьера: 05.03.2026

Режиссер: Анна Кузнецова, Юлия Лысова, Юлия Узких, Владислав Иконников, Юрий Коробейников

Актеры: Елена Яковлева, Алексей Серебряков, Вячеслав Чепурченко, Ярослав Могильников, Юлия Топольницкая, Seville, Николай Коляда, Александра Бабаскина, Вячеслав Копейкин, Варвара Щербакова, Гоша Куценко, Ирина Медведева, Галина Стаханова, Наталья Гриншпун, Полина Айнутдинова, Екатерина Темнова, Варвара Куприна, Мария Маркова, Виталий Даушев, Денис Сладков

Жанр: Ромком

Возрастные ограничения: 12+

Что такое 8 марта? Это весна, солнце, тюльпаны, мамина улыбка и предвкушение влюбленности и счастья. А еще — суета, поздравления, очереди в магазинах, цветы и бесконечная гонка за подарками. Каждый год именно в этот день случается глобальный коллапс, в котором все посвящено женщинам. Герои нашего фильма — самые обычные люди, которые сталкиваются с неординарными ситуациями, а незапланированные встречи в корне меняют их жизнь. Весенние праздники станут фоном для романтических признаний, смешных недоразумений и трогательных моментов.