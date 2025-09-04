  1. Моя Слобода
Токсичный мститель

Премьера:
04.09.2025
 
Режиссер:
Мейкон Блэр
  
Актеры:
Питер Динклейдж, Джейкоб Тремблей, Тейлур Пейдж, Луиза Геррейро, Дэвид Йоу, Аннетт Бэдленд, Сунил Пател, Шон Дули, Ребекка О'Мара, Мейкон Блэр, Ллойд Кауфман, Марго Каргилл
  
Жанр:
Боевик, Фантастика, Комедия, Ужасы
  
Продолжительноcть:
102 минуты
  
Возрастные ограничения:
18+
 

Когда уборщик-неудачник Уинстон Гус падает в чан с токсичными отходами, он мутирует в героя нового типа: Токсичного мстителя. На глазах у обезумевшей толпы Токсик превращается из изгоя в спасителя. Он сражается с безжалостными корпоративными крысами и коррумпированными чиновниками, которые угрожают его сыну, друзьям и обществу. В мире, где свирепствуют жестокость и жадность, месть подается холодной… и с приправой из радиоактивных веществ.

