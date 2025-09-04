Токсичный мститель
Премьера:
04.09.2025
Режиссер:
Мейкон Блэр
Актеры:
Питер Динклейдж, Джейкоб Тремблей, Тейлур Пейдж, Луиза Геррейро, Дэвид Йоу, Аннетт Бэдленд, Сунил Пател, Шон Дули, Ребекка О'Мара, Мейкон Блэр, Ллойд Кауфман, Марго Каргилл
Жанр:
Боевик, Фантастика, Комедия, Ужасы
Продолжительноcть:
102 минуты
Возрастные ограничения:
18+
Когда уборщик-неудачник Уинстон Гус падает в чан с токсичными отходами, он мутирует в героя нового типа: Токсичного мстителя. На глазах у обезумевшей толпы Токсик превращается из изгоя в спасителя. Он сражается с безжалостными корпоративными крысами и коррумпированными чиновниками, которые угрожают его сыну, друзьям и обществу. В мире, где свирепствуют жестокость и жадность, месть подается холодной… и с приправой из радиоактивных веществ.
Сегодня
|
14:30
|Люксор Тула
|
16:15
|Алмаз Синема
|
18:40
|Люксор Тула
|
18:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:50
|Иллизиум (Новомосковск)
|
21:45
|Алмаз Синема
Завтра
|
14:30
|Люксор Тула
|
16:15
|Алмаз Синема
|
18:40
|Люксор Тула
|
18:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:50
|Иллизиум (Новомосковск)
|
21:45
|Алмаз Синема
11 сентября, четверг
|
12:50
|Люксор Тула
12 сентября, пятница
|
12:50
|Люксор Тула
13 сентября, суббота
|
12:50
|Люксор Тула
14 сентября, воскресенье
|
12:50
|Люксор Тула
