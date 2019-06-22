Та еще парочка
Страна:
США, 2019
Премьера:
в РФ 27.06.2019
Режиссер:
Джонатан Левин
Актеры:
Шарлиз Терон, Сет Роген, О’Ши Джексон мл., Энди Серкис, Джун Рафаэль, Александр Скарсгард, Рави Патель, Боб Оденкёрк, Рэндолл Парк, Тристан Д. Лалла
Жанр:
комедия, мелодрама
Продолжительноcть:
125 мин
Рейтинг Кинопоиска:
6,7
Шарлотта Филд — одна из самых влиятельных бизнесвумен планеты. Целеустремленная, умная, обворожительная, она хороша в любом деле, за которое берется. Фред Фларски — талантливый, но эксцентричный и склонный к саморазрушению журналист. У них нет ничего общего кроме того, что она — его первая любовь. И вот спустя годы они случайно встречаются вновь. Фред очаровывает Шарлотту, и она неожиданно для всех (и для самой себя) нанимает его в качестве спичрайтера для своей предвыборной кампании... Их воссоединение запускает цепочку головокружительно нелепых и опасных событий мирового масштаба.
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