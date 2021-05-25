Спиритический сеанс
Страна:
США, 2021
Премьера:
в РФ 27.05.2021
Режиссер:
Саймон Баррет
Актеры:
Мэдисен Бити, Сьюки Уотерхаус, Элла-Рэй Смит, Инанна Саркис, Стефани Сай, Джейд Майкл, Симус Паттерсон, Джульет Амара, Меган Бест, Клифф Самтер
Жанр:
ужасы, детектив
Продолжительноcть:
92 мин
Камилл ? новая ученица элитной школы для девочек, где недавно при загадочных обстоятельствах погибла одна из студенток. Когда умирает очередная девушка, Камилл начинает собственное расследование, в ходе которого выясняет, что несчастья начали случаться после спиритического сеанса, во время которого девушки вызывали дух самоубийцы, покончившей с собой в этом старинном замке.
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29 мая, суббота
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30 мая, воскресенье
|21:40
|Алмаз Синема
Сегодня
|Алмаз Синема
|
23:25
Завтра
|Алмаз Синема
|
23:25
29 мая, суббота
|Алмаз Синема
|
21:40
30 мая, воскресенье
|Алмаз Синема
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21:40
13 июня, воскресенье 19:00
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