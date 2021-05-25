Спиритический сеанс

Страна: США, 2021

Премьера: в РФ 27.05.2021

Режиссер: Саймон Баррет

Актеры: Мэдисен Бити, Сьюки Уотерхаус, Элла-Рэй Смит, Инанна Саркис, Стефани Сай, Джейд Майкл, Симус Паттерсон, Джульет Амара, Меган Бест, Клифф Самтер

Жанр: ужасы, детектив

Продолжительноcть: 92 мин

Камилл ? новая ученица элитной школы для девочек, где недавно при загадочных обстоятельствах погибла одна из студенток. Когда умирает очередная девушка, Камилл начинает собственное расследование, в ходе которого выясняет, что несчастья начали случаться после спиритического сеанса, во время которого девушки вызывали дух самоубийцы, покончившей с собой в этом старинном замке.