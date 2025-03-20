Шоугерл
Премьера:
20.03.2025
Режиссер:
Джиа Коппола
Актеры:
Памела Андерсон, Дейв Баутиста, Джон Клофин, Джейми Ли Кертис, Патрик Хильгарт, Билли Лурд, Джесси Филлипс, Джейсон Шварцман, Кирнан Шипка, Бренда Сонг
Жанр:
Драматический, Мелодрама
Продолжительноcть:
88 минут
Возрастные ограничения:
18+
Лас-Вегас. Легендарное шоу танцовщиц закрывается. Шелли, бывшая икона гламура и звезда выступлений, пытается начать новую жизнь, но получится ли у нее? История о последнем шансе, амбициях, блеске неоновых огней в городе грехов, соблазнов и вечного праздника…
Сегодня
|
17:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
17:40
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