Премьера: 20.03.2025

Режиссер: Джиа Коппола

Актеры: Памела Андерсон, Дейв Баутиста, Джон Клофин, Джейми Ли Кертис, Патрик Хильгарт, Билли Лурд, Джесси Филлипс, Джейсон Шварцман, Кирнан Шипка, Бренда Сонг

Жанр: Драматический, Мелодрама

Продолжительноcть: 88 минут

Возрастные ограничения: 18+

Лас-Вегас. Легендарное шоу танцовщиц закрывается. Шелли, бывшая икона гламура и звезда выступлений, пытается начать новую жизнь, но получится ли у нее? История о последнем шансе, амбициях, блеске неоновых огней в городе грехов, соблазнов и вечного праздника…