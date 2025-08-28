Семейный призрак

Премьера: 28.08.2025

Режиссер: Александр Бабаев

Актеры: Максим Лагашкин, Никита Кологривый, Оксана Акиньшина, Кристина Корбут, Арина Савостьянова, Юлия Сулес, Егор Леонтьев

Жанр: Фантастика, Комедия

Продолжительноcть: 84 минуты

Возрастные ограничения: 6+

Василий Кирсанов — бывший банковский клерк, а теперь иллюзионист-неудачник, мечтающий устроить шоу «почти как у Копперфильда». Ради сцены он уговаривает жену Светлану продать просторную квартиру и переехать с двумя детьми в тесную однушку. Шоу проваливается, а в новой квартире жить невозможно. В отчаянных поисках решения Кирсанов находит подозрительно выгодное объявление и покупает просторную трешку на последние деньги. Вот только квартира оказывается не пустой — в ней живет самый настоящий призрак. Жена забирает дочку и уходит к маме, а сын отправляется жить в общагу. К тому же директор ДК, в котором проводилось шоу, собирается продать все оборудование в качестве уплаты по долгу за аренду. И теперь Кирсанову, чтобы спасти семью и бизнес нужно любыми средствами изгнать нечисть из квартиры. Но как это сделать, если у призрака — бывшего футболиста по имени Серега — на земле осталось невыполненное дело? Кирсанов берет свою семью и отправляется в провинциальный город, чтобы помочь Сереге выполнить его обещание — поздравить свою выросшую дочь с днем рождения и подарить ей огромную куклу.