Семейный призрак

Семейный призрак

Премьера:
28.08.2025
 
Режиссер:
Александр Бабаев
  
Актеры:
Максим Лагашкин, Никита Кологривый, Оксана Акиньшина, Кристина Корбут, Арина Савостьянова, Юлия Сулес, Егор Леонтьев
  
Жанр:
Фантастика, Комедия
  
Продолжительноcть:
84 минуты
  
Возрастные ограничения:
6+
 

Василий Кирсанов — бывший банковский клерк, а теперь иллюзионист-неудачник, мечтающий устроить шоу «почти как у Копперфильда». Ради сцены он уговаривает жену Светлану продать просторную квартиру и переехать с двумя детьми в тесную однушку. Шоу проваливается, а в новой квартире жить невозможно. В отчаянных поисках решения Кирсанов находит подозрительно выгодное объявление и покупает просторную трешку на последние деньги. Вот только квартира оказывается не пустой — в ней живет самый настоящий призрак. Жена забирает дочку и уходит к маме, а сын отправляется жить в общагу. К тому же директор ДК, в котором проводилось шоу, собирается продать все оборудование в качестве уплаты по долгу за аренду. И теперь Кирсанову, чтобы спасти семью и бизнес нужно любыми средствами изгнать нечисть из квартиры. Но как это сделать, если у призрака — бывшего футболиста по имени Серега — на земле осталось невыполненное дело? Кирсанов берет свою семью и отправляется в провинциальный город, чтобы помочь Сереге выполнить его обещание — поздравить свою выросшую дочь с днем рождения и подарить ей огромную куклу.

Сегодня
09:45
Алмаз Синема
10:00
Кинотеатр 3D (Одоев)
10:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:15
Иллизиум (Новомосковск)
12:20
Люксор Тула
12:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:30
Алмаз Синема
14:10
Люксор Тула
14:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:40
Кинотеатр (Суворов)
16:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:35
Иллизиум (Новомосковск)
19:00
Люксор Тула
Завтра
09:45
Алмаз Синема
10:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:15
Иллизиум (Новомосковск)
12:20
Люксор Тула
12:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:30
Алмаз Синема
14:10
Люксор Тула
14:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:35
Кинотеатр 3D (Одоев)
15:40
Кинотеатр (Суворов)
16:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:35
Иллизиум (Новомосковск)
19:00
Люксор Тула
11 сентября, четверг
14:40
Люксор Тула
12 сентября, пятница
14:40
Люксор Тула
13 сентября, суббота
14:40
Люксор Тула
14 сентября, воскресенье
14:40
Люксор Тула
Расписание на все дни
Дракула
11 - 17 сентября
Синема Стар
Атель-Матель
8 - 10 сентября
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Басня
11 мая - 10 сентября 2023
Алмаз Синема
Манюня: Приключения в Москве
26 мая - 13 сентября 2024
Майский
Танго темной лошадки
31 мая - 14 сентября 2024
Люксор Тула
Астрал. Поместье ужаса
8 - 14 сентября
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
