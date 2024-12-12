Пятница 13-е: Новая глава
Премьера:
12.12.2024
Режиссер:
Брюс Уэмпл
Актеры:
ЛеДжон Вудс, Линдси Дресбах, Mar Cellus, Скотт Калленбергер, Кейтлин Лунарди, Роб Кардасоне, Джеффресон Кокс, Ричард Лунелло, Дэниел Мартин Берки, Уилльям Шуман, Амира Бриггс, Джесси Холтерман
Жанр:
Детективы, Триллер, Ужасы
Продолжительноcть:
88 минут
Возрастные ограничения:
18+
Отец и сын отправляются в поход на природу, где натыкаются на загадочное поселение. Его жители утверждают, что в окрестностях пробудился монстр из самого ада. Легендарный палач возвращается, а его убийства станут еще более жестокими и изобретательными.
Сегодня
|
20:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:00
1 июня - 15 декабря
11 - 25 декабря
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