Пятница 13-е: Новая глава

Премьера: 12.12.2024

Режиссер: Брюс Уэмпл

Актеры: ЛеДжон Вудс, Линдси Дресбах, Mar Cellus, Скотт Калленбергер, Кейтлин Лунарди, Роб Кардасоне, Джеффресон Кокс, Ричард Лунелло, Дэниел Мартин Берки, Уилльям Шуман, Амира Бриггс, Джесси Холтерман

Жанр: Детективы, Триллер, Ужасы

Продолжительноcть: 88 минут

Возрастные ограничения: 18+

Отец и сын отправляются в поход на природу, где натыкаются на загадочное поселение. Его жители утверждают, что в окрестностях пробудился монстр из самого ада. Легендарный палач возвращается, а его убийства станут еще более жестокими и изобретательными.