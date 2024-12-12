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Пятница 13-е: Новая глава

Пятница 13-е: Новая глава

Премьера:
12.12.2024
 
Режиссер:
Брюс Уэмпл
  
Актеры:
ЛеДжон Вудс, Линдси Дресбах, Mar Cellus, Скотт Калленбергер, Кейтлин Лунарди, Роб Кардасоне, Джеффресон Кокс, Ричард Лунелло, Дэниел Мартин Берки, Уилльям Шуман, Амира Бриггс, Джесси Холтерман
  
Жанр:
Детективы, Триллер, Ужасы
  
Продолжительноcть:
88 минут
  
Возрастные ограничения:
18+
 

Отец и сын отправляются в поход на природу, где натыкаются на загадочное поселение. Его жители утверждают, что в окрестностях пробудился монстр из самого ада. Легендарный палач возвращается, а его убийства станут еще более жестокими и изобретательными.

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