Отпуск по семейным обстоятельствам

Премьера: 29.01.2026

Режиссер: Эмманюэль Пулен-Арно

Актеры: Одри Флеро, Дани Бун, Эван Бурдель, Николя Марье, Амалия Бласко, Камиль Солаль, Тома Ванденберг, Давид Айяла, Рита Бенманнана, Адриен Кас, Наджим Зегуди

Жанр: Трагикомедия

Продолжительноcть: 91 минута

Возрастные ограничения: 16+

Крис и Антуан давно развелись и мечтают об отпуске подальше друг от друга. Но обстоятельства заставляют их провести совместное лето у моря вместе с сыном Мило. Им предстоит вспомнить старую любовь, пережить новые недоразумения — и, возможно, начать все с чистого листа.