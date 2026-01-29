  1. Моя Слобода
  2. Афиша
  3. Кино
  4. Отпуск по семейным обстоятельствам - Фильмы - Киноафиша. Сюжет, отзывы, расписание - MySlo.ru
афиша
афиша
Регистрация
Отпуск по семейным обстоятельствам

Отпуск по семейным обстоятельствам

Премьера:
29.01.2026
 
Режиссер:
Эмманюэль Пулен-Арно
  
Актеры:
Одри Флеро, Дани Бун, Эван Бурдель, Николя Марье, Амалия Бласко, Камиль Солаль, Тома Ванденберг, Давид Айяла, Рита Бенманнана, Адриен Кас, Наджим Зегуди
  
Жанр:
Трагикомедия
  
Продолжительноcть:
91 минута
  
Возрастные ограничения:
16+
 

Крис и Антуан давно развелись и мечтают об отпуске подальше друг от друга. Но обстоятельства заставляют их провести совместное лето у моря вместе с сыном Мило. Им предстоит вспомнить старую любовь, пережить новые недоразумения — и, возможно, начать все с чистого листа.

0
Касса
Заклятие. Обряд реинкарнации
27 января - 4 февраля
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Равиоли Оли
5 - 8 февраля
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Левша
22 января - 14 февраля
Синема Стар
Горничная
7 января - 4 февраля
Люксор Тула
Здесь был Юра
4 февраля, среда 00:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Звериный рейс
3 февраля - 31 января 2024
Майский

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.