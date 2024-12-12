Операция «Кровавая охота»
Премьера:
12.12.2024
Режиссер:
Луис Мандилор
Актеры:
Куинтон Джексон, Луис Мандилор, Джонатан Рис-Майерс, Соня Кулинг, Майлс Клохесси, Гэри Кейрнс, Питер Добсон, Эйнар Харальдссон, Майкл Марч, Рок Монако, Эмма Лунд
Жанр:
Боевик, Приключение, Триллер, Ужасы
Продолжительноcть:
93 минуты
Возрастные ограничения:
18+
Группа бывших спецназовцев и специалист по оккультизму отправляются на поиски пропавших товарищей на затерянный в Тихом океане остров, где происходит нечто необъяснимое. Золото, охраняемое оборотнями, и адская мясорубка — вот что их ждет. Выживет ли кто-то из них?
Сегодня
|
19:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:30
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