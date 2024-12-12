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Операция «Кровавая охота»

Операция «Кровавая охота»

Премьера:
12.12.2024
 
Режиссер:
Луис Мандилор
  
Актеры:
Куинтон Джексон, Луис Мандилор, Джонатан Рис-Майерс, Соня Кулинг, Майлс Клохесси, Гэри Кейрнс, Питер Добсон, Эйнар Харальдссон, Майкл Марч, Рок Монако, Эмма Лунд
  
Жанр:
Боевик, Приключение, Триллер, Ужасы
  
Продолжительноcть:
93 минуты
  
Возрастные ограничения:
18+
 

Группа бывших спецназовцев и специалист по оккультизму отправляются на поиски пропавших товарищей на затерянный в Тихом океане остров, где происходит нечто необъяснимое. Золото, охраняемое оборотнями, и адская мясорубка — вот что их ждет. Выживет ли кто-то из них?

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