Операция «Кровавая охота»

Премьера: 12.12.2024

Режиссер: Луис Мандилор

Актеры: Куинтон Джексон, Луис Мандилор, Джонатан Рис-Майерс, Соня Кулинг, Майлс Клохесси, Гэри Кейрнс, Питер Добсон, Эйнар Харальдссон, Майкл Марч, Рок Монако, Эмма Лунд

Жанр: Боевик, Приключение, Триллер, Ужасы

Продолжительноcть: 93 минуты

Возрастные ограничения: 18+

Группа бывших спецназовцев и специалист по оккультизму отправляются на поиски пропавших товарищей на затерянный в Тихом океане остров, где происходит нечто необъяснимое. Золото, охраняемое оборотнями, и адская мясорубка — вот что их ждет. Выживет ли кто-то из них?