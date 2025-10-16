Опасные связи

Премьера: 16.10.2025

Режиссер: Мерседес Брайс Морган

Актеры: Мэдди Хассон, Алекс Роу, Марко Пигосси, Андра Нечита, Элиана Рейс, Клейтон Спенсер

Жанр: Триллер, Эротика

Продолжительноcть: 94 минуты

Возрастные ограничения: 18+

Две молодые пары по ошибке забронировали один загородный особняк на уикенд. Чтобы не отменять кратковременный отпуск, они решают провести его под одной крышей с незнакомцами. Когда гости открывают потайную комнату и находят в ней массу реквизита для взрослых игр, новое знакомство превращается в запутанный клубок провокации, соблазна, секса, лжи и опасности.