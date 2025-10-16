Опасные связи
Премьера:
16.10.2025
Режиссер:
Мерседес Брайс Морган
Актеры:
Мэдди Хассон, Алекс Роу, Марко Пигосси, Андра Нечита, Элиана Рейс, Клейтон Спенсер
Жанр:
Триллер, Эротика
Продолжительноcть:
94 минуты
Возрастные ограничения:
18+
Две молодые пары по ошибке забронировали один загородный особняк на уикенд. Чтобы не отменять кратковременный отпуск, они решают провести его под одной крышей с незнакомцами. Когда гости открывают потайную комнату и находят в ней массу реквизита для взрослых игр, новое знакомство превращается в запутанный клубок провокации, соблазна, секса, лжи и опасности.
