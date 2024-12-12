Мой сосед — монстр

Премьера: 12.12.2024

Режиссер: Кэролайн Линди

Актеры: Мелисса Баррера, Меганн Фэхи, Эдмунд Донован, Томми Дьюи, Тейлор Тренш, Брэндон Виктор Диксон, Лана Янг, Брайан МакКарти, Кейси Белла Суарес, Кайла Фостер

Жанр: Ужасы, Ромком

Продолжительноcть: 98 минут

Возрастные ограничения: 18+

Жизнь Лоры летит под откос — ее бросает парень, и она теряет работу мечты. Вернувшись в квартиру, она обнаруживает, что там обосновался весьма дерзкий, но обаятельный монстр. Незваный сосед не намерен освобождать территорию и предлагает сделку: он исчезнет из квартиры, если через две недели Лора найдет в себе силы жить дальше и вновь чувствовать себя счастливой. Но не так-то просто забыть парня и почувствовать вкус жизни, если твой сосед — монстр.