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Мой сосед — монстр

Мой сосед — монстр

Премьера:
12.12.2024
 
Режиссер:
Кэролайн Линди
  
Актеры:
Мелисса Баррера, Меганн Фэхи, Эдмунд Донован, Томми Дьюи, Тейлор Тренш, Брэндон Виктор Диксон, Лана Янг, Брайан МакКарти, Кейси Белла Суарес, Кайла Фостер
  
Жанр:
Ужасы, Ромком
  
Продолжительноcть:
98 минут
  
Возрастные ограничения:
18+
 

Жизнь Лоры летит под откос — ее бросает парень, и она теряет работу мечты. Вернувшись в квартиру, она обнаруживает, что там обосновался весьма дерзкий, но обаятельный монстр. Незваный сосед не намерен освобождать территорию и предлагает сделку: он исчезнет из квартиры, если через две недели Лора найдет в себе силы жить дальше и вновь чувствовать себя счастливой. Но не так-то просто забыть парня и почувствовать вкус жизни, если твой сосед — монстр.

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