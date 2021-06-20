Ледяной драйв

Страна: США, 2021

Премьера: в РФ 25.06.2021

Режиссер: Джонатан Хенсли

Актеры: Лиам Нисон, Лоренс Фишберн, Холт МакКэллани, Эмбер Мидфандер, Мэтт МакКой, Мартин Сенсмейер, Мэтт Сэлинджер, Пол Эссимбр, Маркус Томас, Лорен Кокрейн

Жанр: боевик, триллер

Продолжительноcть: 103 мин

Тонкий тающий лед. Вес грузовика ? 33 тонны. Проехать по замерзшей поверхности океана возможно только на определенной скорости, а остановка или ускорение означают верную смерть. Но именно такая задача стоит перед колонной грузовиков во главе с опытным водителем Майком. Только они могут спасти людей из обрушившейся алмазной шахты. Однако ни трескающийся под колесами лед, ни массивная снежная буря не сравнятся с угрозой, которая ждет их впереди.