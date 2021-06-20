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Ледяной драйв

Ледяной драйв

Страна:
США, 2021
 
Премьера:
в РФ 25.06.2021
 
Режиссер:
Джонатан Хенсли
  
Актеры:
Лиам Нисон, Лоренс Фишберн, Холт МакКэллани, Эмбер Мидфандер, Мэтт МакКой, Мартин Сенсмейер, Мэтт Сэлинджер, Пол Эссимбр, Маркус Томас, Лорен Кокрейн
  
Жанр:
боевик, триллер
  
Продолжительноcть:
103 мин
  

Тонкий тающий лед. Вес грузовика ? 33 тонны. Проехать по замерзшей поверхности океана возможно только на определенной скорости, а остановка или ускорение означают верную смерть. Но именно такая задача стоит перед колонной грузовиков во главе с опытным водителем Майком. Только они могут спасти людей из обрушившейся алмазной шахты. Однако ни трескающийся под колесами лед, ни массивная снежная буря не сравнятся с угрозой, которая ждет их впереди.

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