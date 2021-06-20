Ледяной драйв
Страна:
США, 2021
Премьера:
в РФ 25.06.2021
Режиссер:
Джонатан Хенсли
Актеры:
Лиам Нисон, Лоренс Фишберн, Холт МакКэллани, Эмбер Мидфандер, Мэтт МакКой, Мартин Сенсмейер, Мэтт Сэлинджер, Пол Эссимбр, Маркус Томас, Лорен Кокрейн
Жанр:
боевик, триллер
Продолжительноcть:
103 мин
Тонкий тающий лед. Вес грузовика ? 33 тонны. Проехать по замерзшей поверхности океана возможно только на определенной скорости, а остановка или ускорение означают верную смерть. Но именно такая задача стоит перед колонной грузовиков во главе с опытным водителем Майком. Только они могут спасти людей из обрушившейся алмазной шахты. Однако ни трескающийся под колесами лед, ни массивная снежная буря не сравнятся с угрозой, которая ждет их впереди.
Сегодня
|12:00
|Алмаз Синема
|16:05
|Алмаз Синема
|18:30
|Синема Стар
|20:50
|Алмаз Синема
|20:50
|Синема Стар
|23:55
|Алмаз Синема
Завтра
|12:00
|Алмаз Синема
|16:05
|Алмаз Синема
|18:30
|Синема Стар
|20:50
|Алмаз Синема
|20:50
|Синема Стар
|23:55
|Алмаз Синема
27 июня, воскресенье
|12:00
|Алмаз Синема
|16:05
|Алмаз Синема
|18:30
|Синема Стар
|20:50
|Синема Стар
|20:50
|Алмаз Синема
|23:55
|Алмаз Синема
28 июня, понедельник
|12:00
|Алмаз Синема
|16:05
|Алмаз Синема
|18:30
|Синема Стар
|20:50
|Синема Стар
|20:50
|Алмаз Синема
|23:55
|Алмаз Синема
29 июня, вторник
|12:00
|Алмаз Синема
|16:05
|Алмаз Синема
|18:30
|Синема Стар
|20:50
|Синема Стар
|20:50
|Алмаз Синема
|23:55
|Алмаз Синема
30 июня, среда
|12:00
|Алмаз Синема
|16:05
|Алмаз Синема
|18:30
|Синема Стар
|20:50
|Синема Стар
|20:50
|Алмаз Синема
|23:55
|Алмаз Синема
Сегодня
|Алмаз Синема
|
12:00
16:05
20:50
23:55
|Синема Стар
|
18:30
20:50
Завтра
|Алмаз Синема
|
12:00
16:05
20:50
23:55
|Синема Стар
|
18:30
20:50
27 июня, воскресенье
|Алмаз Синема
|
12:00
16:05
20:50
23:55
|Синема Стар
|
18:30
20:50
28 июня, понедельник
|Алмаз Синема
|
12:00
16:05
20:50
23:55
|Синема Стар
|
18:30
20:50
29 июня, вторник
|Алмаз Синема
|
12:00
16:05
20:50
23:55
|Синема Стар
|
18:30
20:50
30 июня, среда
|Алмаз Синема
|
12:00
16:05
20:50
23:55
|Синема Стар
|
18:30
20:50
27 июня, воскресенье 16:00
26 июня, суббота 17:00
₽ Билеты: 350 ₽
27 июня, воскресенье 16:00
₽ Билеты: 600 ₽
15 октября, пятница 20:00
₽ Билеты: 500 ₽
29 июня, вторник 10:00
29 июня, вторник 18:30
₽ Билеты: 350 ₽