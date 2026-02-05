  1. Моя Слобода
Кит-убийца

Премьера:
05.02.2026
 
Режиссер:
Джо-Энн Бречин
  
Актеры:
Вирджиния Гарднер, Мел Джарнсон, Митчелл Хоуп, Рон Смик, Миа Грюнвальд, Скотт Джеймс Джордж, Алиандра Калабрезе, Айзек Кроули, Нина Сейджбел, Жерсон Роша
  
Жанр:
Детективы, Боевик, Триллер, Фантастика, Ужасы
  
Продолжительноcть:
89 минут
  
Возрастные ограничения:
18+
 

Две подруги прилетают на отдых в Таиланд, оставляя все неурядицы и проблемы позади. На курорте девушки встречают красавчика Джоша, который предлагает показать им самые красивые тайные места побережья. Так троица оказывается в уединенной лагуне, куда не добираются туристы. Но райский отдых оборачивается смертельной ловушкой, когда на них нападает косатка, которая вырвалась из заточения и жаждет отомстить за годы неволи.

