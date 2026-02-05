Кит-убийца

Премьера: 05.02.2026

Режиссер: Джо-Энн Бречин

Актеры: Вирджиния Гарднер, Мел Джарнсон, Митчелл Хоуп, Рон Смик, Миа Грюнвальд, Скотт Джеймс Джордж, Алиандра Калабрезе, Айзек Кроули, Нина Сейджбел, Жерсон Роша

Жанр: Детективы, Боевик, Триллер, Фантастика, Ужасы

Продолжительноcть: 89 минут

Возрастные ограничения: 18+

Две подруги прилетают на отдых в Таиланд, оставляя все неурядицы и проблемы позади. На курорте девушки встречают красавчика Джоша, который предлагает показать им самые красивые тайные места побережья. Так троица оказывается в уединенной лагуне, куда не добираются туристы. Но райский отдых оборачивается смертельной ловушкой, когда на них нападает косатка, которая вырвалась из заточения и жаждет отомстить за годы неволи.