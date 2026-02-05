Кит-убийца

Две подруги прилетают на отдых в Таиланд, оставляя все неурядицы и проблемы позади. На курорте девушки встречают красавчика Джоша, который предлагает показать им самые красивые тайные места побережья. Так троица оказывается в уединенной лагуне, куда не добираются туристы. Но райский отдых оборачивается смертельной ловушкой, когда на них нападает косатка, которая вырвалась из заточения и жаждет отомстить за годы неволи.
|
12:20
|Люксор Тула
|
20:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:50
|Люксор Тула
|
22:05
|Иллизиум (Новомосковск)
|
12:20
|Люксор Тула
|
20:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:50
|Люксор Тула
|
12:15
|Люксор Тула
|
21:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:50
|Люксор Тула
|
12:20
|Люксор Тула
|
21:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:50
|Люксор Тула
|
12:20
|Люксор Тула
|
21:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:50
|Люксор Тула
|
12:15
|Люксор Тула
|
21:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:50
|Люксор Тула
|Люксор Тула
|
12:20
21:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:55
|Люксор Тула
|
12:15
21:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:00
|Люксор Тула
|
12:20
21:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:00
|Люксор Тула
|
12:20
21:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:10
|Люксор Тула
|
12:15
21:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:10