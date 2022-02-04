Камон Камон
Страна:
США, 2021
Премьера:
в РФ 17.02.2022
Режиссер:
Майк Миллс
Актеры:
Хоакин Феникс, Вуди Норман, Габи Хоффманн, Скут МакНэри, Молли Вебстер, Джабук Янг-Уайт, Дебора Стрэндж, Санни Паттерсон, Дженни Элиску, Мэри Пассери
Жанр:
драма
Продолжительноcть:
109 мин
Сбор в мире:
$1 280 011,00
Рейтинг Кинопоиска:
7,37
Журналист Джонни и его сестра Вив провели целый год, не зная, что сказать друг другу, но невольно мирятся, когда Вив просит брата побыть с ее девятилетним сыном Джесси. Журналист спрашивает у детей по всей Америке, что их беспокоит и радует, как они видят будущее и счастье. Так Джонни с племянником проделывают путь от Лос-Анджелеса до Нью-Йорка и будто заново учатся слышать друг друга среди множества голосов — от карнавального гомона Нового Орлеана до тихого шепота Гудзона.
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Завтра
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21 февраля, понедельник
|21:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22 февраля, вторник
|21:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:25
Завтра
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:25
21 февраля, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:25
22 февраля, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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21:25
11 марта, пятница 21:00
₽ Билеты: 1200-2000 ₽
16 марта, среда 20:00
₽ Билеты: 1100 ₽
9 октября, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1300-2600 ₽
17 марта, четверг 20:00
₽ Билеты: 1500 ₽
3 апреля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 900 ₽
13 марта, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1300 ₽