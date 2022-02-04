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Камон Камон

Камон Камон

Страна:
США, 2021
 
Премьера:
в РФ 17.02.2022
 
Режиссер:
Майк Миллс
  
Актеры:
Хоакин Феникс, Вуди Норман, Габи Хоффманн, Скут МакНэри, Молли Вебстер, Джабук Янг-Уайт, Дебора Стрэндж, Санни Паттерсон, Дженни Элиску, Мэри Пассери
  
Жанр:
драма
  
Продолжительноcть:
109 мин
  
Сбор в мире:
$1 280 011,00
 
Рейтинг Кинопоиска:
7,37
          
 

Журналист Джонни и его сестра Вив провели целый год, не зная, что сказать друг другу, но невольно мирятся, когда Вив просит брата побыть с ее девятилетним сыном Джесси. Журналист спрашивает у детей по всей Америке, что их беспокоит и радует, как они видят будущее и счастье. Так Джонни с племянником проделывают путь от Лос-Анджелеса до Нью-Йорка и будто заново учатся слышать друг друга среди множества голосов — от карнавального гомона Нового Орлеана до тихого шепота Гудзона.

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