Камон Камон

Страна: США, 2021

Премьера: в РФ 17.02.2022

Режиссер: Майк Миллс

Актеры: Хоакин Феникс, Вуди Норман, Габи Хоффманн, Скут МакНэри, Молли Вебстер, Джабук Янг-Уайт, Дебора Стрэндж, Санни Паттерсон, Дженни Элиску, Мэри Пассери

Жанр: драма

Продолжительноcть: 109 мин

Сбор в мире: $1 280 011,00

Рейтинг Кинопоиска: 7,37

Журналист Джонни и его сестра Вив провели целый год, не зная, что сказать друг другу, но невольно мирятся, когда Вив просит брата побыть с ее девятилетним сыном Джесси. Журналист спрашивает у детей по всей Америке, что их беспокоит и радует, как они видят будущее и счастье. Так Джонни с племянником проделывают путь от Лос-Анджелеса до Нью-Йорка и будто заново учатся слышать друг друга среди множества голосов — от карнавального гомона Нового Орлеана до тихого шепота Гудзона.