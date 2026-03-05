  1. Моя Слобода
К себе нежно

К себе нежно

Премьера:
05.03.2026
 
Режиссер:
Иван Китаев
  
Актеры:
Карина Разумовская, Артем Ткаченко, Пелагея Невзорова, Ольга Медынич, Людмила Артемьева, Алиса Конашенкова, Леонид Бичевин, Александра Велескевич, Елена Махова, Владислав Ценев, Василий Бриченко
  
Жанр:
Ромком
  
Возрастные ограничения:
16+
 

Надя — успешный отоларинголог-хирург, но к своим 40 годам она вдруг поняла, что совсем ничего не знает о себе. Каждый день на работе она исследует органы чувств пациентов, но свои чувства разучилась слышать, а может, никогда и не слышала. Муж Борис ушел от нее два года назад, не выдержав рутины, хотя пара все еще не в разводе. Надя воспитывает дочь Оливию и продолжает жить в квартире свекрови. Наде нужны перемены, чтобы увидеть, что в мире на самом деле много любви. И в ее жизни возникают шесть «уроков нежности», каждый из которых поможет ей снова обрести себя, свой собственный голос и свою новую надежду.

Сегодня
11:00
Люксор Тула
13:20
Иллизиум (Новомосковск)
15:40
Синема Стар
18:00
Синема Стар
18:20
Люксор Тула
19:35
Иллизиум (Новомосковск)
20:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:50
Алмаз Синема
Завтра
11:00
Люксор Тула
13:20
Иллизиум (Новомосковск)
15:40
Синема Стар
18:00
Синема Стар
18:20
Люксор Тула
19:35
Иллизиум (Новомосковск)
20:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:50
Алмаз Синема
7 марта, суббота
11:00
Люксор Тула
15:40
Синема Стар
18:00
Синема Стар
18:20
Люксор Тула
20:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:50
Алмаз Синема
8 марта, воскресенье
11:00
Люксор Тула
15:40
Синема Стар
18:00
Синема Стар
18:20
Люксор Тула
20:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:50
Алмаз Синема
9 марта, понедельник
11:00
Люксор Тула
15:40
Синема Стар
18:00
Синема Стар
18:20
Люксор Тула
22:50
Алмаз Синема
10 марта, вторник
11:00
Люксор Тула
15:40
Синема Стар
18:00
Синема Стар
18:20
Люксор Тула
22:50
Алмаз Синема
11 марта, среда
11:00
Люксор Тула
15:40
Синема Стар
18:00
Синема Стар
18:20
Люксор Тула
22:50
Алмаз Синема
Расписание на все дни
