К себе нежно

Премьера: 05.03.2026

Режиссер: Иван Китаев

Актеры: Карина Разумовская, Артем Ткаченко, Пелагея Невзорова, Ольга Медынич, Людмила Артемьева, Алиса Конашенкова, Леонид Бичевин, Александра Велескевич, Елена Махова, Владислав Ценев, Василий Бриченко

Жанр: Ромком

Возрастные ограничения: 16+

Надя — успешный отоларинголог-хирург, но к своим 40 годам она вдруг поняла, что совсем ничего не знает о себе. Каждый день на работе она исследует органы чувств пациентов, но свои чувства разучилась слышать, а может, никогда и не слышала. Муж Борис ушел от нее два года назад, не выдержав рутины, хотя пара все еще не в разводе. Надя воспитывает дочь Оливию и продолжает жить в квартире свекрови. Наде нужны перемены, чтобы увидеть, что в мире на самом деле много любви. И в ее жизни возникают шесть «уроков нежности», каждый из которых поможет ей снова обрести себя, свой собственный голос и свою новую надежду.