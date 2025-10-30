Извне. Петля времени

Премьера: 30.10.2025

Режиссер: Коди Эшфорд

Актеры: Кристал Фостер, Зак Голд, Натан Хили, Тэмми Кайц, Уит Куншик, Мадонна Янг Маги, Роберт Льюис Стивенсон, Джим Так, Эрик Вью

Жанр: Детективы, Боевик, Триллер, Фантастика, Ужасы

Продолжительноcть: 94 минуты

Возрастные ограничения: 18+

Ким и ее жених Рид возвращаются с помолвки. Машина следует по странной дороге, приводящей в густые леса. Пытаясь найти выход, они все дальше погружаются в пучину мрачного леса. Выбившись из сил, пара проваливается в сон, из которого их вырывают кошмарные видения. Вскоре они понимают: необъяснимое зло идет по их следу, и для того, чтобы спастись, им нужно во что бы то ни стало вырваться из странной петли времени, в которой они оказались.