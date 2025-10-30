Извне. Петля времени
Премьера:
30.10.2025
Режиссер:
Коди Эшфорд
Актеры:
Кристал Фостер, Зак Голд, Натан Хили, Тэмми Кайц, Уит Куншик, Мадонна Янг Маги, Роберт Льюис Стивенсон, Джим Так, Эрик Вью
Жанр:
Детективы, Боевик, Триллер, Фантастика, Ужасы
Продолжительноcть:
94 минуты
Возрастные ограничения:
18+
Ким и ее жених Рид возвращаются с помолвки. Машина следует по странной дороге, приводящей в густые леса. Пытаясь найти выход, они все дальше погружаются в пучину мрачного леса. Выбившись из сил, пара проваливается в сон, из которого их вырывают кошмарные видения. Вскоре они понимают: необъяснимое зло идет по их следу, и для того, чтобы спастись, им нужно во что бы то ни стало вырваться из странной петли времени, в которой они оказались.
Сегодня
|
20:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:00
22 - 29 октября
21 - 29 октября
28 октября, вторник 00:00
29 октября, среда 00:00
29 октября, среда 00:00