Извне. Петля времени

Премьера:
30.10.2025
 
Режиссер:
Коди Эшфорд
  
Актеры:
Кристал Фостер, Зак Голд, Натан Хили, Тэмми Кайц, Уит Куншик, Мадонна Янг Маги, Роберт Льюис Стивенсон, Джим Так, Эрик Вью
  
Жанр:
Детективы, Боевик, Триллер, Фантастика, Ужасы
  
Продолжительноcть:
94 минуты
  
Возрастные ограничения:
18+
 

Ким и ее жених Рид возвращаются с помолвки. Машина следует по странной дороге, приводящей в густые леса. Пытаясь найти выход, они все дальше погружаются в пучину мрачного леса. Выбившись из сил, пара проваливается в сон, из которого их вырывают кошмарные видения. Вскоре они понимают: необъяснимое зло идет по их следу, и для того, чтобы спастись, им нужно во что бы то ни стало вырваться из странной петли времени, в которой они оказались.

