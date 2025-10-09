  1. Моя Слобода
Изумительная Мокси

Премьера:
09.10.2025
 
Режиссер:
Венсан Баль, Вип Верной
  
Жанр:
Анимационный, Приключение, Комедия, CategoryForKids
  
Продолжительноcть:
85 минут
  
Возрастные ограничения:
6+
 

Самоуверенная домашняя кошка Мокси осталась совсем одна в глуши на юге Франции. Теперь ей надо найти дорогу домой к хозяйке. Ее спутниками становятся те, кого она раньше на дух не переносила: глуповатый пес и ворчливая птица. Их путешествие, полное приключений, помогает Мокси увидеть мир и понять, что такое настоящая дружба.

Касса
Нахимовцы. Янтарный берег
2 - 8 октября
Кинотеатр 3D (Одоев)
Август
20 сентября - 8 октября
Синема Стар
Зверопоезд
11 сентября - 8 октября
Синема Стар
Астрал. Свеча ведьмы
17 сентября - 14 октября
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Долгая прогулка
18 сентября - 8 октября
Синема Стар
Джульетта и духи
13 октября, понедельник 00:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
