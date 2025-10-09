Изумительная Мокси

Премьера: 09.10.2025

Режиссер: Венсан Баль, Вип Верной

Жанр: Анимационный, Приключение, Комедия, CategoryForKids

Продолжительноcть: 85 минут

Возрастные ограничения: 6+

Самоуверенная домашняя кошка Мокси осталась совсем одна в глуши на юге Франции. Теперь ей надо найти дорогу домой к хозяйке. Ее спутниками становятся те, кого она раньше на дух не переносила: глуповатый пес и ворчливая птица. Их путешествие, полное приключений, помогает Мокси увидеть мир и понять, что такое настоящая дружба.