Изумительная Мокси
Премьера:
09.10.2025
Режиссер:
Венсан Баль, Вип Верной
Жанр:
Анимационный, Приключение, Комедия, CategoryForKids
Продолжительноcть:
85 минут
Возрастные ограничения:
6+
Самоуверенная домашняя кошка Мокси осталась совсем одна в глуши на юге Франции. Теперь ей надо найти дорогу домой к хозяйке. Ее спутниками становятся те, кого она раньше на дух не переносила: глуповатый пес и ворчливая птица. Их путешествие, полное приключений, помогает Мокси увидеть мир и понять, что такое настоящая дружба.
2 - 8 октября
20 сентября - 8 октября
11 сентября - 8 октября
17 сентября - 14 октября
18 сентября - 8 октября
13 октября, понедельник 00:00