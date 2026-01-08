  1. Моя Слобода
История дельфина: Каникулы на Багамах

Премьера:
08.01.2026
 
Режиссер:
Робин Конли
  
Актеры:
Кайли Никкельс, Люк Кампанелла, Нова Чес, Соль Литерас, Крэнстон МакДональд
  
Жанр:
Приключение, CategoryForKids
  
Продолжительноcть:
88 минут
  
Возрастные ограничения:
6+
 

Юная Сара мечтает стать морским биологом. Ей очень хочется приносить пользу, изучая морских животных. Первым шагом к ее работе мечты становится стажировка на Абако, одном из Багамских островов, где находится морской заповедник. В разгар обучения начальник биостанции заболевает, и власть переходит к его алчному племяннику, который собирается закрыть заповедник и продать всех дельфинов. Чтобы спасти животных, Сара и ее друзья решают устроить шикарное морское шоу с прямой трансляцией.

