Иди и смотри

Страна: СССР

Премьера: 01.07.1985

Режиссер: Элем Климов

Актеры: Алексей Кравченко, Ольга Миронова, Любомирас Лауцявичюс, Владас Багдонас, Евгений Тиличеев, Юрс Лумисте, Виктор Лоренц, Александр Берда, Евгений Крыжановский, Анатолий Сливников

Жанр: Драматический, Военный

Продолжительноcть: 136 минут

Возрастные ограничения: 14+

Рейтинг: 7.90

Действие фильма происходит во время Великой Отечественной войны. Герой ленты, Флера, шестнадцатилетний мальчишка, уходит в лес к партизанам. В начале фильма он совсем ребенок, в конце, пройдя через ужас карательной акции фашистов, становится взрослым, пугающе взрослым, и даже старым. Война исказила когда-то нежные, детские черты и превратила их в старческие морщины. Изменившееся лицо Флеры — это лицо Войны.