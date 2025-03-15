Иди и смотри
Страна:
СССР
Премьера:
01.07.1985
Режиссер:
Элем Климов
Актеры:
Алексей Кравченко, Ольга Миронова, Любомирас Лауцявичюс, Владас Багдонас, Евгений Тиличеев, Юрс Лумисте, Виктор Лоренц, Александр Берда, Евгений Крыжановский, Анатолий Сливников
Жанр:
Драматический, Военный
Продолжительноcть:
136 минут
Возрастные ограничения:
14+
Рейтинг:
7.90
Действие фильма происходит во время Великой Отечественной войны. Герой ленты, Флера, шестнадцатилетний мальчишка, уходит в лес к партизанам. В начале фильма он совсем ребенок, в конце, пройдя через ужас карательной акции фашистов, становится взрослым, пугающе взрослым, и даже старым. Война исказила когда-то нежные, детские черты и превратила их в старческие морщины. Изменившееся лицо Флеры — это лицо Войны.
Сегодня
|
18:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21 марта, пятница
|
17:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:00
21 марта, пятница
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
17:40
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