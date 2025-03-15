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Иди и смотри

Иди и смотри

Страна:
СССР
 
Премьера:
01.07.1985
 
Режиссер:
Элем Климов
  
Актеры:
Алексей Кравченко, Ольга Миронова, Любомирас Лауцявичюс, Владас Багдонас, Евгений Тиличеев, Юрс Лумисте, Виктор Лоренц, Александр Берда, Евгений Крыжановский, Анатолий Сливников
  
Жанр:
Драматический, Военный
  
Продолжительноcть:
136 минут
  
Возрастные ограничения:
14+
 
Рейтинг:
7.90
 
 

Действие фильма происходит во время Великой Отечественной войны. Герой ленты, Флера, шестнадцатилетний мальчишка, уходит в лес к партизанам. В начале фильма он совсем ребенок, в конце, пройдя через ужас карательной акции фашистов, становится взрослым, пугающе взрослым, и даже старым. Война исказила когда-то нежные, детские черты и превратила их в старческие морщины. Изменившееся лицо Флеры — это лицо Войны.

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