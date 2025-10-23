Финник-2
Премьера:
23.10.2025
Режиссер:
Денис Чернов
Жанр:
Анимационный, Приключение, Комедия, CategoryForKids
Возрастные ограничения:
6+
Жизнь самого своенравного домового Финника легка и беззаботна. Он наслаждается «соседством» со своими людьми и дружбой с Кристиной, единственным в мире человеком, который видит домовых. Однако все меняется, когда Финник пробуждает древнюю магию волшебного посоха домовых и в результате этого теряет способность быть невидимым. Теперь под угрозой не только Финник, но и домовые во всем мире. Финнику и Кристине придется отправиться в головокружительное путешествие и преодолеть множество испытаний, чтобы спасти Финника и всех домовых.
Сегодня
|
11:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
13:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
17:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|
11:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
13:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
17:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20 октября, понедельник
|
11:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
13:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
17:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21 октября, вторник
|
11:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
13:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
17:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22 октября, среда
|
11:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
13:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
17:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18 - 22 октября
21 - 29 октября
22 - 29 октября
21 октября, вторник 00:00
16 - 19 октября