Джульетта и духи

Джульетта и духи

Страна:
Франция, Италия
 
Премьера:
16.10.2025
 
Режиссер:
Федерико Феллини
  
Актеры:
Джульетта Мазина, Сандра Мило, Валентина Кортезе, Марио Пизу, Валеска Герт, Фридрих фон Ледебур, Катерина Боратто, Хосе Луис де Вильялонга, Лу Гилберт, Луиза Делла Ноче, Сильвана Якино, Милена Вукотич, Фред Уилльямс, Дани Парис, Анна Франсин
  
Жанр:
Фэнтези, Трагикомедия, Ромком
  
Продолжительноcть:
145 минут
  
Возрастные ограничения:
16+
 
Рейтинг:
7.20
 
 

Добропорядочная синьора Джульетта и ее не слишком благонравный супруг Джорджио переживают семейный кризис. Он влюблен в прекрасную модель и собирается уехать с ней в романтическое путешествие. Джульетте остается лишь общаться с духами, которые являются ей во сне и наяву.

