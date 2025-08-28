  1. Моя Слобода
Доктор Динозавров

Премьера:
28.08.2025
 
Режиссер:
Максим Волков
  
Жанр:
Анимационный, Приключение, Комедия, CategoryForKids
  
Продолжительноcть:
94 минуты
  
Возрастные ограничения:
6+
 

Жизнь школьника Фила Динозаврова летит под откос: одноклассники смеются, девчонки не замечают, а отец позорит семейным «наследием» — всеми забытым музеем палеонтологии. Но все переворачивается с ног на голову, когда Фил случайно активирует древний портал... в мезозой! Теперь ему предстоит дино-челлендж в джунглях, где его союзниками станут болтливый велоцираптор, контролирующий отец и школьная любовь, которая внезапно оказалась круче героя боевика. Кажется, пришло время Филу принять, что быть Динозавровым не так уж и плохо!

Сегодня
09:50
Алмаз Синема
10:00
Кинотеатр (Суворов)
10:20
Люксор Тула
10:20
Синема Стар
10:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:05
Иллизиум (Новомосковск)
11:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:05
Алмаз Синема
13:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:40
Люксор Тула
14:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:10
Алмаз Синема
15:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:40
Люксор Тула
17:10
Иллизиум (Новомосковск)
17:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:40
Люксор Тула
Завтра
09:50
Алмаз Синема
10:00
Кинотеатр 3D (Одоев)
10:00
Кинотеатр (Суворов)
10:20
Люксор Тула
10:20
Синема Стар
10:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:05
Иллизиум (Новомосковск)
11:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:05
Алмаз Синема
13:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:40
Люксор Тула
14:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:10
Алмаз Синема
15:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:40
Люксор Тула
17:10
Иллизиум (Новомосковск)
17:40
Люксор Тула
17:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11 сентября, четверг
10:40
Люксор Тула
11:00
Синема Стар
16:40
Люксор Тула
12 сентября, пятница
10:40
Люксор Тула
11:00
Синема Стар
16:40
Люксор Тула
13 сентября, суббота
10:40
Люксор Тула
11:00
Синема Стар
16:40
Люксор Тула
14 сентября, воскресенье
10:40
Люксор Тула
11:00
Синема Стар
16:40
Люксор Тула
15 сентября, понедельник
11:00
Синема Стар
16 сентября, вторник
11:00
Синема Стар
17 сентября, среда
11:00
Синема Стар
19 сентября, пятница
10:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Расписание на все дни
0
