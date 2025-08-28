Доктор Динозавров

Премьера: 28.08.2025

Режиссер: Максим Волков

Жанр: Анимационный, Приключение, Комедия, CategoryForKids

Продолжительноcть: 94 минуты

Возрастные ограничения: 6+

Жизнь школьника Фила Динозаврова летит под откос: одноклассники смеются, девчонки не замечают, а отец позорит семейным «наследием» — всеми забытым музеем палеонтологии. Но все переворачивается с ног на голову, когда Фил случайно активирует древний портал... в мезозой! Теперь ему предстоит дино-челлендж в джунглях, где его союзниками станут болтливый велоцираптор, контролирующий отец и школьная любовь, которая внезапно оказалась круче героя боевика. Кажется, пришло время Филу принять, что быть Динозавровым не так уж и плохо!