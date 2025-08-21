  1. Моя Слобода
  2. Афиша
  3. Кино
  4. Дети-шпионы - Фильмы - Киноафиша. Сюжет, отзывы, расписание - MySlo.ru
афиша
афиша
Регистрация
Дети-шпионы

Дети-шпионы

Премьера:
21.08.2025
 
Режиссер:
Иван Архипов
  
Актеры:
Дмитрий Нагиев, Людмила Артемьева, Софья Каштанова, Игорь Жижикин, Кирилл Нагиев, Виталия Корниенко, Даяна Гудз, Надежда Сысоева, Али Мухаммад, Сергей Астахов, Михаил Богдасаров, Фархад Махмудов, Михаил Тарабукин, Олег Тактаров, Татьяна Яхина
  
Жанр:
Приключение, Комедия
  
Продолжительноcть:
91 минута
  
Возрастные ограничения:
12+
 

Семья спецагентов воспитывает сына и двух дочерей, каждый из них обладает уникальными способностями. Михаил — компьютерный гений, Вита владеет гипнозом, Дана — мастер спорта по единоборствам. Вместе они создали свое агентство шпионов «ДаМиНик». Их цель — стать суперагентами и найти свою маму, которую не смог отыскать суперагент «Голос» — их отец. В это же время в соседнем королевстве «Карбона» похищают сына короля. Преступники выдвигают требование — выдать арестованного главаря мафии «Карбона» и агента «Голос», организовавшего арест. Для выполнения операции агент «Голос» с семьей прибывает к королю, а детей отправляет на подготовку в лагерь секретных агентов, осуществляя тем самым их мечту и скрывая свою истинную работу.

0
Касса
Атель-Матель
8 - 10 сентября
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Манюня: Приключения в Москве
26 мая - 13 сентября 2024
Майский
Танго темной лошадки
31 мая - 14 сентября 2024
Люксор Тула
Басня
11 мая - 10 сентября 2023
Алмаз Синема
Астрал. Поместье ужаса
8 - 14 сентября
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Дракула
11 - 17 сентября
Синема Стар
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.