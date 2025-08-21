Дети-шпионы
Семья спецагентов воспитывает сына и двух дочерей, каждый из них обладает уникальными способностями. Михаил — компьютерный гений, Вита владеет гипнозом, Дана — мастер спорта по единоборствам. Вместе они создали свое агентство шпионов «ДаМиНик». Их цель — стать суперагентами и найти свою маму, которую не смог отыскать суперагент «Голос» — их отец. В это же время в соседнем королевстве «Карбона» похищают сына короля. Преступники выдвигают требование — выдать арестованного главаря мафии «Карбона» и агента «Голос», организовавшего арест. Для выполнения операции агент «Голос» с семьей прибывает к королю, а детей отправляет на подготовку в лагерь секретных агентов, осуществляя тем самым их мечту и скрывая свою истинную работу.
