Дети-шпионы

Премьера: 21.08.2025

Режиссер: Иван Архипов

Актеры: Дмитрий Нагиев, Людмила Артемьева, Софья Каштанова, Игорь Жижикин, Кирилл Нагиев, Виталия Корниенко, Даяна Гудз, Надежда Сысоева, Али Мухаммад, Сергей Астахов, Михаил Богдасаров, Фархад Махмудов, Михаил Тарабукин, Олег Тактаров, Татьяна Яхина

Жанр: Приключение, Комедия

Продолжительноcть: 91 минута

Возрастные ограничения: 12+

Семья спецагентов воспитывает сына и двух дочерей, каждый из них обладает уникальными способностями. Михаил — компьютерный гений, Вита владеет гипнозом, Дана — мастер спорта по единоборствам. Вместе они создали свое агентство шпионов «ДаМиНик». Их цель — стать суперагентами и найти свою маму, которую не смог отыскать суперагент «Голос» — их отец. В это же время в соседнем королевстве «Карбона» похищают сына короля. Преступники выдвигают требование — выдать арестованного главаря мафии «Карбона» и агента «Голос», организовавшего арест. Для выполнения операции агент «Голос» с семьей прибывает к королю, а детей отправляет на подготовку в лагерь секретных агентов, осуществляя тем самым их мечту и скрывая свою истинную работу.