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Cinema Medley. Шоу саундтреков

Cinema Medley. Шоу саундтреков

Премьера:
22.03.2025
 
Возрастные ограничения:
6+
 

Легендарные саундтреки в исполнении большого симфонического оркестра Imperial Orchestra, органа и звездных солистов! Ханс Циммер, Джон Уильямс, Дэвид Арнольд, Джастин Гурвиц, Рамин Джавади, Эндрю Ллойд Уэббер — все это имена современных классиков, которые создают главные саундтреки XX и XXI веков. Их музыка — не просто сопровождение фильмов, а целый симфонический мир, который завораживает, погружает в атмосферу кино, передает все переживания героев экрана и запоминается навсегда.

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