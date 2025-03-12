Cinema Medley. Шоу саундтреков

Премьера: 22.03.2025

Возрастные ограничения: 6+

Легендарные саундтреки в исполнении большого симфонического оркестра Imperial Orchestra, органа и звездных солистов! Ханс Циммер, Джон Уильямс, Дэвид Арнольд, Джастин Гурвиц, Рамин Джавади, Эндрю Ллойд Уэббер — все это имена современных классиков, которые создают главные саундтреки XX и XXI веков. Их музыка — не просто сопровождение фильмов, а целый симфонический мир, который завораживает, погружает в атмосферу кино, передает все переживания героев экрана и запоминается навсегда.