Царевна-лягушка-2

Премьера: 05.03.2026

Режиссер: Александр Амиров

Актеры: Валентина Ляпина, Александр Метелкин, Никита Кологривый, Роман Курцын, Алиса Руденко, Виктор Логинов, Елена Ксенофонтова, Светлана Пермякова, Ангелина Добророднова, Жанна Маркевич, Кирилл Батишта, Вероника Васант, Дарья Блохина, Ян Цапник, Александр Обласов, Нодар Джанелидзе, Александр Фролов, Людмила Мазур, Екатерина Королева

Жанр: Приключение, Фэнтези, CategoryForKids

Возрастные ограничения: 6+

Сняв проклятие Кощея, Иван Царевич и Василиса готовятся к долгожданной свадьбе. Но прямо во время церемонии пробуждается древнее зло, которое похищает невесту. Чтобы спасти Василису, Иван, его сестра Варя и их друзья отправляются в волшебное путешествие в Тмутараканское царство. Героев ждут испытания, встречи с чудесами и проверка настоящей любви, способной победить даже самую темную магию.