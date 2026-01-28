  1. Моя Слобода
  2. Афиша
  3. Кино
  4. Царевна-лягушка-2 - Фильмы - Киноафиша. Сюжет, отзывы, расписание - MySlo.ru
афиша
афиша
Регистрация
Царевна-лягушка-2

Царевна-лягушка-2

Премьера:
05.03.2026
 
Режиссер:
Александр Амиров
  
Актеры:
Валентина Ляпина, Александр Метелкин, Никита Кологривый, Роман Курцын, Алиса Руденко, Виктор Логинов, Елена Ксенофонтова, Светлана Пермякова, Ангелина Добророднова, Жанна Маркевич, Кирилл Батишта, Вероника Васант, Дарья Блохина, Ян Цапник, Александр Обласов, Нодар Джанелидзе, Александр Фролов, Людмила Мазур, Екатерина Королева
  
Жанр:
Приключение, Фэнтези, CategoryForKids
  
Возрастные ограничения:
6+
 

Сняв проклятие Кощея, Иван Царевич и Василиса готовятся к долгожданной свадьбе. Но прямо во время церемонии пробуждается древнее зло, которое похищает невесту. Чтобы спасти Василису, Иван, его сестра Варя и их друзья отправляются в волшебное путешествие в Тмутараканское царство. Героев ждут испытания, встречи с чудесами и проверка настоящей любви, способной победить даже самую темную магию.

Сегодня
15:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
4 марта, среда
19:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
5 марта, четверг
10:20
Синема Стар
11:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:30
Синема Стар
13:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:40
Синема Стар
15:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:30
Алмаз Синема
17:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
6 марта, пятница
10:20
Синема Стар
11:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:30
Синема Стар
13:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:40
Синема Стар
15:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:30
Алмаз Синема
17:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
7 марта, суббота
10:20
Синема Стар
11:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:30
Синема Стар
13:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:40
Синема Стар
15:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:30
Алмаз Синема
17:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
8 марта, воскресенье
10:20
Синема Стар
11:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:30
Синема Стар
13:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:40
Синема Стар
15:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:30
Алмаз Синема
17:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
9 марта, понедельник
10:20
Синема Стар
12:30
Синема Стар
14:40
Синема Стар
10 марта, вторник
10:20
Синема Стар
12:30
Синема Стар
14:40
Синема Стар
11 марта, среда
10:20
Синема Стар
12:30
Синема Стар
14:40
Синема Стар
Расписание на все дни
0
Касса
Манюня: Приключения в Москве
26 мая - 7 марта 2024
Майский
Сладкая жизнь
4 марта, среда 00:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Человек, который смеется
26 февраля - 4 марта
Люксор Тула
Сокровища гномов
1 мая - 7 марта 2025
Майский
Горничная
7 января - 4 марта
Люксор Тула
К себе нежно
5 - 8 марта
Синема Парк, IMAX-кинотеатр

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.