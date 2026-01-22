  1. Моя Слобода
Блокадные судьбы

Премьера:
22.01.2026
 
Режиссер:
Константин Бирюков, Михаил Сафронов, Ирина Евтеева, Андрей Бахурин, Александра Агринская, Мария Дубровина, Василий Васильев
  
Актеры:
Елизавета Боярская, Михаил Пореченков
  
Жанр:
Анимационный, Исторический, Драматический, Военный
  
Продолжительноcть:
78 минут
  
Возрастные ограничения:
12+
 

Анимационные новеллы, основанные на воспоминаниях и дневниках людей, переживших блокаду Ленинграда. Антология рассказывает о подвигах юных артистов, альпинистов, о беззаветной вере в новогоднее чудо, силе детского воображения, достоинстве, верности и чести, которые удалось сохранить жителям города, несмотря на трудные и полные вызовов дни блокадного Ленинграда.

