Блокадные судьбы

Премьера: 22.01.2026

Режиссер: Константин Бирюков, Михаил Сафронов, Ирина Евтеева, Андрей Бахурин, Александра Агринская, Мария Дубровина, Василий Васильев

Актеры: Елизавета Боярская, Михаил Пореченков

Жанр: Анимационный, Исторический, Драматический, Военный

Продолжительноcть: 78 минут

Возрастные ограничения: 12+

Анимационные новеллы, основанные на воспоминаниях и дневниках людей, переживших блокаду Ленинграда. Антология рассказывает о подвигах юных артистов, альпинистов, о беззаветной вере в новогоднее чудо, силе детского воображения, достоинстве, верности и чести, которые удалось сохранить жителям города, несмотря на трудные и полные вызовов дни блокадного Ленинграда.