Премьера: 11.09.2025

Режиссер: Роман Артемьев

Актеры: Михаил Пореченков, Никита Кологривый, Даниил Спиваковский, Валентина Мазунина, Максим Костромыкин

Жанр: Комедия, Криминальный

Продолжительноcть: 87 минут

Возрастные ограничения: 16+

Вор-домушник Саша не понаслышке знает, что такое плохой день. Неправильно выбранный дом — и вот он уже невольный свидетель преступления, за которым по пятам идет хладнокровный убийца Чернов. Чем же закончатся эти кошки-мышки?