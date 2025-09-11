Беги
Премьера:
11.09.2025
Режиссер:
Роман Артемьев
Актеры:
Михаил Пореченков, Никита Кологривый, Даниил Спиваковский, Валентина Мазунина, Максим Костромыкин
Жанр:
Комедия, Криминальный
Продолжительноcть:
87 минут
Возрастные ограничения:
16+
Вор-домушник Саша не понаслышке знает, что такое плохой день. Неправильно выбранный дом — и вот он уже невольный свидетель преступления, за которым по пятам идет хладнокровный убийца Чернов. Чем же закончатся эти кошки-мышки?
Сегодня
Завтра
13 сентября, суббота
|
10:00
|Алмаз Синема
|
12:40
|Люксор Тула
|
15:20
|Люксор Тула
|
15:50
|Алмаз Синема
|
17:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:40
|Люксор Тула
|
21:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:30
|Алмаз Синема
Сегодня
|Алмаз Синема
|
10:00
15:50
21:30
|Иллизиум (Новомосковск)
|
14:00
16:20
19:30
|Люксор Тула
|
12:40
15:20
18:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
17:55
21:15
