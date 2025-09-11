  1. Моя Слобода
Беги

Беги

Премьера:
11.09.2025
 
Режиссер:
Роман Артемьев
  
Актеры:
Михаил Пореченков, Никита Кологривый, Даниил Спиваковский, Валентина Мазунина, Максим Костромыкин
  
Жанр:
Комедия, Криминальный
  
Продолжительноcть:
87 минут
  
Возрастные ограничения:
16+
 

Вор-домушник Саша не понаслышке знает, что такое плохой день. Неправильно выбранный дом — и вот он уже невольный свидетель преступления, за которым по пятам идет хладнокровный убийца Чернов. Чем же закончатся эти кошки-мышки?

Сегодня
10:00
Алмаз Синема
12:40
Люксор Тула
14:00
Иллизиум (Новомосковск)
15:20
Люксор Тула
15:50
Алмаз Синема
16:20
Иллизиум (Новомосковск)
17:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:40
Люксор Тула
19:30
Иллизиум (Новомосковск)
21:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:30
Алмаз Синема
Завтра
10:00
Алмаз Синема
12:40
Люксор Тула
14:00
Иллизиум (Новомосковск)
15:20
Люксор Тула
15:50
Алмаз Синема
16:20
Иллизиум (Новомосковск)
17:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:40
Люксор Тула
19:30
Иллизиум (Новомосковск)
21:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:30
Алмаз Синема
13 сентября, суббота
10:00
Алмаз Синема
12:40
Люксор Тула
15:20
Люксор Тула
15:50
Алмаз Синема
17:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:40
Люксор Тула
21:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:30
Алмаз Синема
14 сентября, воскресенье
10:00
Алмаз Синема
12:40
Люксор Тула
15:20
Люксор Тула
15:50
Алмаз Синема
17:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:40
Люксор Тула
21:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:30
Алмаз Синема
15 сентября, понедельник
10:00
Алмаз Синема
15:50
Алмаз Синема
17:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:30
Алмаз Синема
21:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16 сентября, вторник
10:00
Алмаз Синема
15:50
Алмаз Синема
17:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:30
Алмаз Синема
21:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17 сентября, среда
10:00
Алмаз Синема
15:50
Алмаз Синема
17:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:30
Алмаз Синема
21:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Расписание на все дни
