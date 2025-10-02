  1. Моя Слобода
Астрал. Зеркала

Премьера:
02.10.2025
 
Режиссер:
Ави Сурьяди
  
Актеры:
Давина Карамой, Улли Триани, Шанти, Септиан Дви Кахьо, Ранди Ниджи, Эдувард Маналу, Ресту Трианди, Диан Сидик, Беби Эвелин, Сифа Аулия
  
Жанр:
Детективы, Триллер, Ужасы
  
Продолжительноcть:
109 минут
  
Возрастные ограничения:
18+
 

Майя пытается связаться с умершим отцом, проведя древний обряд с помощью родового зеркала, открывающего врата в потусторонний мир. Но общение с мертвыми имеет свою цену...

