Астрал. Зеркала

Премьера: 02.10.2025

Режиссер: Ави Сурьяди

Актеры: Давина Карамой, Улли Триани, Шанти, Септиан Дви Кахьо, Ранди Ниджи, Эдувард Маналу, Ресту Трианди, Диан Сидик, Беби Эвелин, Сифа Аулия

Жанр: Детективы, Триллер, Ужасы

Продолжительноcть: 109 минут

Возрастные ограничения: 18+

Майя пытается связаться с умершим отцом, проведя древний обряд с помощью родового зеркала, открывающего врата в потусторонний мир. Но общение с мертвыми имеет свою цену...