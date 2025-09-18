Астрал. Свеча ведьмы

Премьера: 18.09.2025

Режиссер: Ким Нунан

Актеры: Лаура Соллет, Ева Мейерсон, Мэдисон Гайгер, Мбенг Кловис, Чейз Бриджес, Кей Галвин, Мария Гайдошик, Николас Харен

Жанр: Триллер, Ужасы

Продолжительноcть: 88 минут

Возрастные ограничения: 18+

Ритуальная свеча студентки-парапсихолога запускает смертельную игру в двадцать вопросов. Пока воск тает, она пытается выжить, узнавая, что некоторые тайны должны оставаться нераскрытыми.