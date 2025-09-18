Астрал. Свеча ведьмы
Премьера:
18.09.2025
Режиссер:
Ким Нунан
Актеры:
Лаура Соллет, Ева Мейерсон, Мэдисон Гайгер, Мбенг Кловис, Чейз Бриджес, Кей Галвин, Мария Гайдошик, Николас Харен
Жанр:
Триллер, Ужасы
Продолжительноcть:
88 минут
Возрастные ограничения:
18+
Ритуальная свеча студентки-парапсихолога запускает смертельную игру в двадцать вопросов. Пока воск тает, она пытается выжить, узнавая, что некоторые тайны должны оставаться нераскрытыми.
Сегодня
|
20:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:00
11 мая - 17 сентября 2023
19 августа - 21 сентября 2023
11 - 24 сентября
8 - 18 сентября
8 - 17 сентября
20 сентября - 1 октября