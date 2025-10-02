  1. Моя Слобода
(Не)искусственный интеллект

(Не)искусственный интеллект

Премьера:
02.10.2025
 
Режиссер:
Алексей Чадов
  
Актеры:
Леон Кемстач, Александр Самойленко, Игорь Жижикин, Сергей Чирков, Александра Тихонова, Игорь Хрипунов, Борис Каморзин, Владимир Гарцунов, Татьяна Бабенкова, Захар Ронжин, Александр Пинаев, Андрей Свиридов, Любовь Друзьяк
  
Жанр:
Приключение, Комедия, CategoryForKids
  
Продолжительноcть:
97 минут
  
Возрастные ограничения:
6+
 

Во время экскурсии в научно-исследовательском центре 17-летний студент-первокурсник Женя случайно попадает в испытательный образец новой модели робота «Апостол» (A.P.O100L), обладающего собственной волей и разумом. Получив случайного пилота, машина берет управление на себя и принимает решение сбежать из лаборатории. Теперь, чтобы вернуться домой, Жене придется найти с искусственным интеллектом общий язык.

