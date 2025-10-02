(Не)искусственный интеллект
Премьера:
02.10.2025
Режиссер:
Алексей Чадов
Актеры:
Леон Кемстач, Александр Самойленко, Игорь Жижикин, Сергей Чирков, Александра Тихонова, Игорь Хрипунов, Борис Каморзин, Владимир Гарцунов, Татьяна Бабенкова, Захар Ронжин, Александр Пинаев, Андрей Свиридов, Любовь Друзьяк
Жанр:
Приключение, Комедия, CategoryForKids
Продолжительноcть:
97 минут
Возрастные ограничения:
6+
Во время экскурсии в научно-исследовательском центре 17-летний студент-первокурсник Женя случайно попадает в испытательный образец новой модели робота «Апостол» (A.P.O100L), обладающего собственной волей и разумом. Получив случайного пилота, машина берет управление на себя и принимает решение сбежать из лаборатории. Теперь, чтобы вернуться домой, Жене придется найти с искусственным интеллектом общий язык.
Сегодня
|
11:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
13:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
17:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|
11:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
13:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
17:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
5 октября, воскресенье
|
11:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
13:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
17:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
