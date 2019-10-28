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Страна в миниатюре

Страна в миниатюре

В Тульском кремле пройдет XIII Межрегиональный фестиваль национальных культур «Страна в миниатюре». Праздник пройдет в День народного единства, приходите целыми семьями и пригласите своих друзей.

Туляки и гости города смогут познакомиться с русской, армянской, татарской, азербайджанской, молдавской, еврейской, немецкой, дагестанской, гагаузской, туркменской, узбекской, грузинской и вьетнамской культурами.

В программе:

  • Гала-концерт творческих коллективов национальных общественных организаций, землячеств, объединений и отдельных исполнителей из Тулы, Тульской, Калужской, Тверской, Московской областей;
  • Фотовыставка «Сила традиций: народы Российской Федерации» — Всероссийский конкурс фототворчества проведённый в 2019 г. Государственным Российским Домом народного творчества имени В. Д. Поленова г. Москва;
  • национальные мастер-классы традиционного народного искусства и декоративно-прикладного творчества, мастер-классы по традиционным национальным народным играм, песням, танцам;
  • представление фольклорного театра Петрушки;
  • выставка Клубного любительского объединения «Лоскутная слобода»;
  • выставка «Традиционные народные игрушки народов России»
  • интерактивная выставка «Традиционные народные музыкальные инструменты»
  • выставки национальных общественных организаций, землячеств, объединений.

Фестиваль организован Министерством культуры Тульской области, Министерством внутренней политики и развития самоуправления в Тульской области и  Объединением центров развития культуры при поддержке Государственного Российского Дома народного творчества имени В. Д. Поленова.

Вход свободный.

Где и когда?
Тульский Кремль, музей
4 ноября 2019, понедельник
14:00
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Касса
Сергей Дроботенко
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10 декабря, вторник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1000-2000 ₽
Крематорий-2019
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22 ноября, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1300 ₽
Психея
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7 ноября, четверг 19:00
Типография, культурный центр
 ₽  Билеты: 900 ₽
Основы дизайна интерьера: термопечать на ткани
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9 ноября, суббота 15:00
Октава, творческий индустриальный кластер
 ₽  Билеты: 300 ₽
«Мастер» при участии М. Серышева
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8 декабря, воскресенье 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
CATHARSIS
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1 декабря, воскресенье 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
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