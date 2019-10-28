В Тульском кремле пройдет XIII Межрегиональный фестиваль национальных культур «Страна в миниатюре». Праздник пройдет в День народного единства, приходите целыми семьями и пригласите своих друзей.

Туляки и гости города смогут познакомиться с русской, армянской, татарской, азербайджанской, молдавской, еврейской, немецкой, дагестанской, гагаузской, туркменской, узбекской, грузинской и вьетнамской культурами.

В программе:

Гала-концерт творческих коллективов национальных общественных организаций, землячеств, объединений и отдельных исполнителей из Тулы, Тульской, Калужской, Тверской, Московской областей;

Фотовыставка «Сила традиций: народы Российской Федерации» — Всероссийский конкурс фототворчества проведённый в 2019 г. Государственным Российским Домом народного творчества имени В. Д. Поленова г . Москва;

национальные мастер-классы традиционного народного искусства и декоративно-прикладного творчества , мастер-классы по традиционным национальным народным играм, песням, танцам;

представление фольклорного театра Петрушки;

выставка Клубного любительского объединения «Лоскутная слобода»;

выставка «Традиционные народные игрушки народов России»

интерактивная выставка «Традиционные народные музыкальные инструменты»

выставки национальных общественных организаций, землячеств, объединений.

Фестиваль организован Министерством культуры Тульской области, Министерством внутренней политики и развития самоуправления в Тульской области и Объединением центров развития культуры при поддержке Государственного Российского Дома народного творчества имени В. Д. Поленова .

Вход свободный.