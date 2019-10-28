Страна в миниатюре
В Тульском кремле пройдет XIII Межрегиональный фестиваль национальных культур «Страна в миниатюре». Праздник пройдет в День народного единства, приходите целыми семьями и пригласите своих друзей.
Туляки и гости города смогут познакомиться с русской, армянской, татарской, азербайджанской, молдавской, еврейской, немецкой, дагестанской, гагаузской, туркменской, узбекской, грузинской и вьетнамской культурами.
В программе:
- Гала-концерт творческих коллективов национальных общественных организаций, землячеств, объединений и отдельных исполнителей из Тулы, Тульской, Калужской, Тверской, Московской областей;
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Фотовыставка «Сила традиций: народы Российской Федерации» — Всероссийский конкурс фототворчества проведённый в 2019 г. Государственным Российским Домом народного творчества имени
В. Д. Поленова г. Москва;
- национальные мастер-классы традиционного народного искусства и декоративно-прикладного творчества, мастер-классы по традиционным национальным народным играм, песням, танцам;
- представление фольклорного театра Петрушки;
- выставка Клубного любительского объединения «Лоскутная слобода»;
- выставка «Традиционные народные игрушки народов России»
- интерактивная выставка «Традиционные народные музыкальные инструменты»
- выставки национальных общественных организаций, землячеств, объединений.
Фестиваль организован Министерством культуры Тульской области, Министерством внутренней политики и развития самоуправления в Тульской области и Объединением центров развития культуры при поддержке Государственного Российского Дома народного творчества имени
Вход свободный.
Где и когда?
Тула, Кремль
4 ноября 2019, понедельник
14:00
10 декабря, вторник 19:00
₽ Билеты: 1000-2000 ₽
22 ноября, пятница 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽
7 ноября, четверг 19:00
₽ Билеты: 900 ₽
9 ноября, суббота 15:00
₽ Билеты: 300 ₽
8 декабря, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
1 декабря, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 800 ₽