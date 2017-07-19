Среднерусская возвышенность: «Дюна»

«Среднерусская возвышенность» — фестиваль нового — европейского формата. На протяжении целых десяти недель звезды мировой величины и популярнейшие российские исполнители представят здесь свои концертные программы.

6 августа на «Среднерусской возвышенности» группа «Дюна» устроит грандиозный фестиваль пива! Гости концерта смогут насладиться отдыхом под легендарные хиты «Привет с большого бодуна», «Страна Лимония», «Борька-бабник» и в полной мере почувствовать на себе беззаботную атмосферу праздника! Задорные песни коллектива всем придутся по душе.

«Среднерусская возвышенность» — это возможность отдохнуть на свежем воздухе в окружении великолепной архитектуры «Золотого города», но и услышать «живьем» мировые и отечественные хиты.

Билет дает право входа на территорию международного туристического центра «Золотой город» и пользования всеми развлекательными зонами и объектами сервиса с 9.00 текущего дня.