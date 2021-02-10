В культурном центре «Типография» пройдет первый большой просветительский фестиваль «Ликбез по взрослой жизни». Лекции будут проходить каждую субботу и воскресенье с 20 февраля по 14 марта.

Быть взрослым непросто. Так много ответственности, и со всем справляйся сам. Если ты взрослый, значит должен уже всё знать и уметь, а если не знаешь, то узнай. Только вот в выдаче гугла информационный винегрет, а спросить стыдновато и не у кого: все вокруг такие же взрослые. От этого возникает ощущение беспомощности, а ту самую ответственность за свою взрослую жизнь хочется кому-нибудь спихнуть.

Быть взрослым классно. Так много ответственности, и всю её можно взять в свои руки. И сделать так, как хочется – чтобы хорошо было другим и тебе самому. Почувствовать, что вот моя жизнь, я на неё действительно влияю, потому что я уже взрослый. А если что-то не умею, другие помогут и научат.