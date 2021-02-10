Ликбез по взрослой жизни
В культурном центре «Типография» пройдет первый большой просветительский фестиваль «Ликбез по взрослой жизни». Лекции будут проходить каждую субботу и воскресенье с 20 февраля по 14 марта.
Быть взрослым непросто. Так много ответственности, и со всем справляйся сам. Если ты взрослый, значит должен уже всё знать и уметь, а если не знаешь, то узнай. Только вот в выдаче гугла информационный винегрет, а спросить стыдновато и не у кого: все вокруг такие же взрослые. От этого возникает ощущение беспомощности, а ту самую ответственность за свою взрослую жизнь хочется кому-нибудь спихнуть.
Быть взрослым классно. Так много ответственности, и всю её можно взять в свои руки. И сделать так, как хочется – чтобы хорошо было другим и тебе самому. Почувствовать, что вот моя жизнь, я на неё действительно влияю, потому что я уже взрослый. А если что-то не умею, другие помогут и научат.
«Типография» позвала в Тулу других взрослых — они отлично разбираются каждый в своей области, а ещё умеют внятно объяснять. Приходите слушать и, конечно, задавать вопросы!
Расписание лекций и регистрация по ссылке.
Расписание лекций и регистрация по ссылке.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
20 февраля 2021, суббота
12:00
20 февраля 2021, суббота
18:00
21 февраля 2021, воскресенье
12:00
21 февраля 2021, воскресенье
18:00
22 февраля 2021, понедельник
12:00
22 февраля 2021, понедельник
18:00
23 февраля 2021, вторник
12:00
23 февраля 2021, вторник
18:00
24 февраля 2021, среда
12:00
24 февраля 2021, среда
18:00
25 февраля 2021, четверг
12:00
25 февраля 2021, четверг
18:00
26 февраля 2021, пятница
12:00
26 февраля 2021, пятница
18:00
27 февраля 2021, суббота
12:00
27 февраля 2021, суббота
18:00
28 февраля 2021, воскресенье
12:00
28 февраля 2021, воскресенье
18:00
1 марта 2021, понедельник
12:00
1 марта 2021, понедельник
18:00
2 марта 2021, вторник
12:00
2 марта 2021, вторник
18:00
3 марта 2021, среда
12:00
3 марта 2021, среда
18:00
4 марта 2021, четверг
12:00
4 марта 2021, четверг
18:00
5 марта 2021, пятница
12:00
5 марта 2021, пятница
18:00
6 марта 2021, суббота
12:00
6 марта 2021, суббота
18:00
7 марта 2021, воскресенье
12:00
7 марта 2021, воскресенье
18:00
8 марта 2021, понедельник
12:00
8 марта 2021, понедельник
18:00
9 марта 2021, вторник
12:00
9 марта 2021, вторник
18:00
10 марта 2021, среда
12:00
10 марта 2021, среда
18:00
11 марта 2021, четверг
12:00
11 марта 2021, четверг
18:00
12 марта 2021, пятница
12:00
12 марта 2021, пятница
18:00
17 апреля, суббота 19:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
13 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 800-1200 ₽
9 апреля, пятница 19:00
₽ Билеты: 300 ₽
22 февраля - 29 мая
19 марта, пятница 20:00
₽ Билеты: 400-600 ₽
6 марта, суббота 18:00
₽ Билеты: 700 ₽