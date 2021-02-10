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Ликбез по взрослой жизни

Ликбез по взрослой жизни

В культурном центре «Типография» пройдет первый большой просветительский фестиваль «Ликбез по взрослой жизни». Лекции будут проходить каждую субботу и воскресенье с 20 февраля по 14 марта.

Быть взрослым непросто. Так много ответственности, и со всем справляйся сам. Если ты взрослый, значит должен уже всё знать и уметь, а если не знаешь, то узнай. Только вот в выдаче гугла информационный винегрет, а спросить стыдновато и не у кого: все вокруг такие же взрослые. От этого возникает ощущение беспомощности, а ту самую ответственность за свою взрослую жизнь хочется кому-нибудь спихнуть.
 
Быть взрослым классно. Так много ответственности, и всю её можно взять в свои руки. И сделать так, как хочется – чтобы хорошо было другим и тебе самому. Почувствовать, что вот моя жизнь, я на неё действительно влияю, потому что я уже взрослый. А если что-то не умею, другие помогут и научат.
 
«Типография» позвала в Тулу других взрослых — они отлично разбираются каждый в своей области, а ещё умеют внятно объяснять. Приходите слушать и, конечно, задавать вопросы!

Расписание лекций и регистрация по ссылке.
 
Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
20 февраля 2021, суббота
12:00
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20 февраля 2021, суббота
18:00
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21 февраля 2021, воскресенье
12:00
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 ₽  Билеты: 500-800 ₽
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 ₽  Билеты: 800-1200 ₽
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 ₽  Билеты: 300 ₽
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 ₽  Билеты: 400-600 ₽
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