Фестиваль «Джазовая провинция»

Впервые в Туле выступят звезды немецкого джаза: 20 июня в кластере «Октава» пройдет ежегодный фестиваль импровизационной музыки «Джазовая провинция».





По независящим от нас причинам фестиваль отменен.

Это единственный в России передвижной фестиваль, в котором участвуют как признанные мастера джаза, так и яркие молодые музыканты из разных городов и стран.

В этом году мероприятие проходит под эгидой Года Германии в России, и первый гость — это трио «KAIROS» (Германия). Его участники сочетают сильные мелодии с тонкими тембрами и драйвовыми ритмами, а виолончель вместо контрабаса отвечает за лирическое и многогранное звучание группы.

Бессменные участники и организаторы «Джазовой провинции» — Леонид Винцкевич & «New Art» — уже на протяжении 12 лет представляют Россию на крупнейших фестивалях России, Америки, Европы и Скандинавии. 20 июня группа представит избранные композиции из альбомов, выпущенных к юбилейному сезону фестиваля.

На сцену в этот вечер также выйдет Аркадий Шилклопер (валторна, альпийский рог) — музыкант, композитор, импровизатор, мульти-инструменталист, исполнитель на валторне и альпийском роге.

Второй специальный гость «Джазовой провинции» — одна из самых востребованных джазовых вокалисток Ксения Коробкова. За свою карьеру Ксения сотрудничала с такими артистами, как Мариам Мерабова, Этери Бериашвили, Екатерина Балыкбаева, Александр Панайотов и многими другими музыкантами.

Локальная сцена будет представлена необычной коллаборацией джазовой вокалистки Арины Бородиной (Москва) и тульских музыкантов, которые вместе выступят с программой «Tribute to Stevie Wonder» — избранным репертуаром из известнейших треков великого композитора и вокалиста.

Специально к фестивалю студия звукозаписи Oktava Lab подготовила образовательную программу: с 13.00 до 15.00 на первом этаже кластера пройдут мастер-классы приглашенных звезд «Джазовой провинции». Для участия не обязательно быть профессиональным музыкантом. Встречи подойдут и тем, кто давно влюблен в музыку и мечтает научиться играть на том или ином инструменте, и тем, кто уже является профессионалом и хочет импровизировать профессионально.

В 15.00 в Большом зале кластера пройдет паблик-ток, на котором приглашенные звезды фестиваля обсудят «Тенденции джаза сегодня».