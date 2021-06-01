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Фестиваль «Джазовая провинция»

Фестиваль «Джазовая провинция»

Впервые в Туле выступят звезды немецкого джаза: 20 июня в кластере «Октава» пройдет ежегодный фестиваль импровизационной музыки «Джазовая провинция».

 
По независящим от нас причинам фестиваль отменен.
 
Это единственный в России передвижной фестиваль, в котором участвуют как признанные мастера джаза, так и яркие молодые музыканты из разных городов и стран.
 
В этом году мероприятие проходит под эгидой Года Германии в России, и первый гость — это трио «KAIROS» (Германия). Его участники сочетают сильные мелодии с тонкими тембрами и драйвовыми ритмами, а виолончель вместо контрабаса отвечает за лирическое и многогранное звучание группы.
 
Бессменные участники и организаторы «Джазовой провинции» — Леонид Винцкевич & «New Art» — уже на протяжении 12 лет представляют Россию на крупнейших фестивалях России, Америки, Европы и Скандинавии. 20 июня группа представит избранные композиции из альбомов, выпущенных к юбилейному сезону фестиваля.
 
На сцену в этот вечер также выйдет Аркадий Шилклопер (валторна, альпийский рог) — музыкант, композитор, импровизатор, мульти-инструменталист, исполнитель на валторне и альпийском роге.
 
Второй специальный гость «Джазовой провинции» — одна из самых востребованных джазовых вокалисток Ксения Коробкова. За свою карьеру Ксения сотрудничала с такими артистами, как Мариам Мерабова, Этери Бериашвили, Екатерина Балыкбаева, Александр Панайотов и многими другими музыкантами.
 
Локальная сцена будет представлена необычной коллаборацией джазовой вокалистки Арины Бородиной (Москва) и тульских музыкантов, которые вместе выступят с программой «Tribute to Stevie Wonder» — избранным репертуаром из известнейших треков великого композитора и вокалиста.
 
Специально к фестивалю студия звукозаписи Oktava Lab подготовила образовательную программу: с 13.00 до 15.00 на первом этаже кластера пройдут мастер-классы приглашенных звезд «Джазовой провинции». Для участия не обязательно быть профессиональным музыкантом. Встречи подойдут и тем, кто давно влюблен в музыку и мечтает научиться играть на том или ином инструменте, и тем, кто уже является профессионалом и хочет импровизировать профессионально.
 
В 15.00 в Большом зале кластера пройдет паблик-ток, на котором приглашенные звезды фестиваля обсудят «Тенденции джаза сегодня».
Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
Тула, Центральный переулок, д. 18
20 июня 2021, воскресенье
17:30
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Касса
Джокер
Купить билет
15 октября, пятница 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500 ₽
Северный Флот
Купить билет
9 октября, суббота 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 900 ₽
Автобусный тур одного дня «Куликово поле»
26 июня - 21 августа
Центр приема гостей Тульской области
Ботанические зарисовки (графика) с Ксенией Гуцул
Купить билет
20 июня, воскресенье 12:00
Октава, творческий индустриальный кластер
 ₽  Билеты: 700 ₽
Театрально-литературный кружок «Играем и читаем»
27 июня, воскресенье 16:00
Октава, творческий индустриальный кластер
Джокер
Купить билет
16 октября, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500 ₽
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