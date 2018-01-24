Три Кота: День Варенья

Сюжет спектакля строится вокруг одного из самых важных событий в жизни кошачьей семьи — дня рождения Мамы. К этому празднику котята решили подготовиться основательно.

Утро в семье началось необычно — мама отправилась на прогулку, а котята вместе с папой остались дома, ведь ко дню рожденью Мамы нужно успеть подготовить настоящий праздник! А для любого хорошего праздника нужны выступления, подарки и много позитивного настроения. Так что с самого утра Карамелька, Коржик и Компот начали готовиться ко «Дню варенья».

На спектакле котята вместе с маленьким зрителями разучат веселый танец, споют песенку, научатся рисовать праздничные картины и узнают, как сделать самый незабываемый и веселый праздник для своих родителей!