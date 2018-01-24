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Три Кота: День Варенья

Три Кота: День Варенья

Сюжет спектакля строится вокруг одного из самых важных событий в жизни кошачьей семьи — дня рождения Мамы. К этому празднику котята решили подготовиться основательно.

Утро в семье началось необычно — мама отправилась на прогулку, а котята вместе с папой остались дома, ведь ко дню рожденью Мамы нужно успеть подготовить настоящий праздник! А для любого хорошего праздника нужны выступления, подарки и много позитивного настроения. Так что с самого утра Карамелька, Коржик и Компот начали готовиться ко «Дню варенья».

На спектакле котята вместе с маленьким зрителями разучат веселый танец, споют песенку, научатся рисовать праздничные картины и узнают, как сделать самый незабываемый и веселый праздник для своих родителей!

Детям до 4-х лет вход свободный.

Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
10 марта 2018, суббота
12:00
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