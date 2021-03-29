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Танцующие Кошки

Танцующие Кошки

24 апреля на сцене Городского концертного зала Московский театр кошек Владимира Куклачёва представит премьеру спектакля «Танцующие Кошки». Герои спектакля – хвостатые артисты Куклачева, но не Юрия, а Владимира, его младшего сына. 

В постановке участвуют не только дрессированные кошки, но и две домашние собаки. А всего в этой необычной труппе 38 артистов-кошек и десять артистов-людей.
 
Как Юрий Куклачев искал в цирковом искусстве свою собственную нишу и создал свой уникальный жанр, так и Владимир ищет и создает. Он вырос в театрально-цирковой среде (папа – дрессировщик с мировым именем, мама – танцовщица и хореограф) и продолжил семейное дело. «Я стараюсь использовать самые разные средства выразительности, – говорит Владимир. – Например, наш спектакль «Кошки в городе» – это классика жанра, цирковая клоунада и кошечки, исполняющие характерные роли.
 
А в мульти-жанровой премьере «Танцующие Кошки» помимо клоунады, дрессуры и пластики есть еще цирковые трюки и пантомима. И, конечно, есть мораль, как положено во всякой уважающей себя сказке. По словам создателей с помощью искусства и животных маленького зрителя можно научить быть сильным, добрым и уверенным в собственных силах человеком. Владимир рассуждает так: «Актер – это профессия, а артист – это состояние души. Я артист по натуре, и для меня это состояние – естественное. А моя сверхзадача – привнести в мир как можно больше красоты, чистоты, гармонии и смысла».
 
За образную составляющую в спектакле «Танцующие Кошки» отвечают декорации-трансформеры, таинственные спецэффекты и красочные костюмы.
 
Продолжительность: 1 час 25 минут с антрактом.
 
Детям до 3-х лет посещение бесплатное без предоставления отдельного места.
Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
24 апреля 2021, суббота
12:00
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22 мая, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 300 ₽
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 ₽  Билеты: 400 ₽
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 ₽  Билеты: 800-1500 ₽
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Дворец культуры, ОАО Туламашзавод
 ₽  Билеты: 600-1600 ₽
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